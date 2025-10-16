AMERIKANCI će upravljati krstarećim raketama "tomahavk" u slučaju njihove isporuke Ukrajini, a ukrajinske vojnike možda čak neće ni obučavati kako da ih koriste, navodi list "Fajnenšel tajms" pozivajući se na visokorangiranog zapadnog oficira koji je upoznat sa diskusijama, prenosi RIA Novosti.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je saopštio da je skoro pa doneo odluku u vezi mogućih isporuka krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini, ali je želeo da razume kako kijevski režim namerava da ih koristi. Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin istakao je da će upotreba ovih raketa od strane Kijeva naneti štetu odnosima između Rusije i SAD. On je napomenuo da će biti nemoguće koristiti te rakete u Ukrajini bez direktnog učešća američkih vojnika. Član Ustavnog komiteta Saveta Federacije Aleksej Puškov takođe je izjavio da bi bilo koja upotreba raketa "tomahavk" predstavljala operaciju SAD protiv Rusije i da Ukrajina nema sredstva da koristi taj tip naoružanja.

-U slučaju odobrenja isporuke, rakete bi mogle biti dostavljene relativno brzo, rekao je visoki zapadni vojnik koji je učestvovao u diskusijama, "a za njihovu upotrebu biće angažovani američki stručnjaci".

Dodao je da će to ukloniti potrebu za opsežnom obukom ukrajinskih vojnika i omogućiti SAD da zadrže kontrolu nad navođenjem i drugim pitanjima.

Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini otežavaju rešavanje konflikta, direktno uvlače zemlje NATO u sukob i predstavljaju "igru s vatrom". Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov ističe da će svaki teret koji sadrži oružje namenjeno Ukrajini postati legitimna meta za Rusiju. Kremlj je istakao da povećano snabdevanje Ukrajine oružjem od strane Zapada ne pomaže pregovorima i da će imati negativan efekat.

