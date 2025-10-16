RUSKI FSB: Britanija i Ukrajina spremaju diverzije na gasovodu "Turski tok"
RUSIJA raspolaže informacijama o pripremi diverzija koje britanske i ukrajinske obaveštajne službe spremaju protiv gasovoda „Turski tok“, izjavio je direktor FSB-a Aleksandar Bortnjikov.
- Raspolažemo informacijama da Britanci, zajedno sa ukrajinskim specijalnim službama, pripremaju diverzije usmerene na gasovod "Turski tok", naveo je Bortnjikov.
Pored toga, instruktori specijalnih jedinica britanske armije SAS i britanske obaveštajne službe MI6 planirali su seriju napada dronovima na Kaspijski cevovodni konzorcijum, u čiji sastav akcionara ulaze kompanije iz Rusije, Kazahstana i Sjedinjenih Američkih Država, dodao je on.
Operacija „Paučina“
Britanska obaveštajna služba stajala je iza operacije Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) „Paučina“, izjavio je direktor FSB Aleksandar Bortnikov.
Pod direktnim nadzorom britanske obaveštajne službe, operacija SBU „Paučina“ izvedena je neposredno pre razgovora ukrajinske i ruske delegacije u Istanbulu (2. juna ove godine).
Ministarstvo odbrane Rusije je u junu izvestilo da je kijevski režim izvršio teroristički napad koristeći dronove za snimanje na aerodrome u Murmanskoj, Irkutskoj, Ivanovskoj, Rjazanjskoj i Amurskoj oblasti.
Svi teroristički napadi koje je predvodio Kijev na aerodrome u Ivanovskoj, Rjazanjskoj i Amurskoj oblasti su odbijeni. Agencija je pojasnila da su požari koji su nastali usled napada Ukrajine na aerodrome u Murmanskoj i Irkutskoj oblasti ugašeni i da nije bilo žrtava među osobljem.
(Sputnjik)
