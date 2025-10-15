POTPISANO: Rusija će nastaviti da snabdeva Minsk modernim visokopreciznim naoružanjem
RUSIJA i Belorusija potpisale su program strateškog partnerstva u vojnoj sferi na pet godina, saopštio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov.
Dve zemlje će nastaviti uzajamno korisno partnerstvo, između ostalog, opremanje beloruske vojske visokopreciznim naoružanjem, rekao je ministar.
Kako je naveo, dve zemlje će u okviru programa sledeće godine realizovati 164 događaja.
(Sputnjik)
