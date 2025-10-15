Svet

POTPISANO: Rusija će nastaviti da snabdeva Minsk modernim visokopreciznim naoružanjem

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

15. 10. 2025. u 16:37

RUSIJA i Belorusija potpisale su program strateškog partnerstva u vojnoj sferi na pet godina, saopštio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov.

ПОТПИСАНО: Русија ће наставити да снабдева Минск модерним високопрецизним наоружањем

Foto: EPA

Dve zemlje će nastaviti uzajamno korisno partnerstvo, između ostalog, opremanje beloruske vojske visokopreciznim naoružanjem, rekao je ministar.

Kako je naveo, dve zemlje će u okviru programa sledeće godine realizovati 164 događaja.

(Sputnjik)

