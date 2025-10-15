IZRAELSKI ZVANIČNIK: Jedno od tela vraćenih iz Gaze ne pripada taocu
JEDNO od četiri tela koja je Hamas u utorak vratio Izraelu ne pripada nijednom od talaca koje ta grupa drži, već Palestincu iz Gaze, rekao je danas zvaničnik izraelskih bezbednosnih snaga izraelskim medijima.
Tri preostala tela identifikovana su kao tela Tamira Nimrodija (18), Urijela Baruha (35) i Eitana Levija (53), preneo je Tajms of Izrael.
Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da su porodice identifikovale tela nakon forenzičkih provera i da je obaveštenje poslato "nakon završetka procesa identifikacije".
Vojska je dodala da je Nimrodi ubijen u zarobljeništvu 7. oktobra 2023. godine, dok je Baruha i Levija, prema obaveštajnim podacima IDF-a, Hamas ubio istog dana i njihova tela odneo u Gazu.
Kabinet premijera Izraela Benjamina Netanjahua pozvao je Hamas da ispuni obaveze prema posrednicima i vrati preostala tela, ističući da Izrael "neće praviti kompromise dok se ne vrate svi taoci".
-Nećemo praviti kompromise po ovom pitanju i nećemo štedeti trud dok ne vratimo sve pale taoce, svakog od njih, kazao je Netanjahu.
Portparol Hamasa Hazem Kasem rekao je da grupa navodno ispunjava obaveze sporazuma o vraćanju tela, iako je jedno od vraćenih tela pripadalo Palestincu koji nije bio talac.
Kasem je dodao da je Izrael "ozbiljno prekršio sporazuma kada je ubio civile u Šedžaiji i Rafi" i pozvao je posrednike da "primoraju" Izrael da se pridržava svojih obaveza.
Tanjug
