Svet

IZRAELSKI ZVANIČNIK: Jedno od tela vraćenih iz Gaze ne pripada taocu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 10. 2025. u 09:39

JEDNO od četiri tela koja je Hamas u utorak vratio Izraelu ne pripada nijednom od talaca koje ta grupa drži, već Palestincu iz Gaze, rekao je danas zvaničnik izraelskih bezbednosnih snaga izraelskim medijima.

ИЗРАЕЛСКИ ЗВАНИЧНИК: Једно од тела враћених из Газе не припада таоцу

Foto: Profimedia

Tri preostala tela identifikovana su kao tela Tamira Nimrodija (18), Urijela Baruha (35) i Eitana Levija (53), preneo je Tajms of Izrael.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da su porodice identifikovale tela nakon forenzičkih provera i da je obaveštenje poslato "nakon završetka procesa identifikacije".

Vojska je dodala da je Nimrodi ubijen u zarobljeništvu 7. oktobra 2023. godine, dok je Baruha i Levija, prema obaveštajnim podacima IDF-a, Hamas ubio istog dana i njihova tela odneo u Gazu.

Kabinet premijera Izraela Benjamina Netanjahua pozvao je Hamas da ispuni obaveze prema posrednicima i vrati preostala tela, ističući da Izrael "neće praviti kompromise dok se ne vrate svi taoci".

-Nećemo praviti kompromise po ovom pitanju i nećemo štedeti trud dok ne vratimo sve pale taoce, svakog od njih, kazao je Netanjahu.

Portparol Hamasa Hazem Kasem rekao je da grupa navodno ispunjava obaveze sporazuma o vraćanju tela, iako je jedno od vraćenih tela pripadalo Palestincu koji nije bio talac.

Kasem je dodao da je Izrael "ozbiljno prekršio sporazuma kada je ubio civile u Šedžaiji i Rafi" i pozvao je posrednike da "primoraju" Izrael da se pridržava svojih obaveza.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 8

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"