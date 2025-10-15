IZRAELSKI ZVANIČNIK: Jedno od tela vraćenih iz Gaze ne pripada taocu

JEDNO od četiri tela koja je Hamas u utorak vratio Izraelu ne pripada nijednom od talaca koje ta grupa drži, već Palestincu iz Gaze, rekao je danas zvaničnik izraelskih bezbednosnih snaga izraelskim medijima.

Foto: Profimedia

Tri preostala tela identifikovana su kao tela Tamira Nimrodija (18), Urijela Baruha (35) i Eitana Levija (53), preneo je Tajms of Izrael.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da su porodice identifikovale tela nakon forenzičkih provera i da je obaveštenje poslato "nakon završetka procesa identifikacije".

Vojska je dodala da je Nimrodi ubijen u zarobljeništvu 7. oktobra 2023. godine, dok je Baruha i Levija, prema obaveštajnim podacima IDF-a, Hamas ubio istog dana i njihova tela odneo u Gazu.

Kabinet premijera Izraela Benjamina Netanjahua pozvao je Hamas da ispuni obaveze prema posrednicima i vrati preostala tela, ističući da Izrael "neće praviti kompromise dok se ne vrate svi taoci".

-Nećemo praviti kompromise po ovom pitanju i nećemo štedeti trud dok ne vratimo sve pale taoce, svakog od njih, kazao je Netanjahu.

Portparol Hamasa Hazem Kasem rekao je da grupa navodno ispunjava obaveze sporazuma o vraćanju tela, iako je jedno od vraćenih tela pripadalo Palestincu koji nije bio talac.

Kasem je dodao da je Izrael "ozbiljno prekršio sporazuma kada je ubio civile u Šedžaiji i Rafi" i pozvao je posrednike da "primoraju" Izrael da se pridržava svojih obaveza.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta