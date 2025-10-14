POLJACI OPET DIŽU PANIKU: Evropa mora da bude spremna na duboki ruski napad
POLjSKI ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski upozorio je danas da Evropa mora da bude spremna na ruski napad duboko na svoju teritoriju, i ocenio je da je "neodgovorno" što ne gradi odbrambene sisteme poput "zida dronova" na svom istočnom krilu.
Sikorski je u Londonu, gde je predstavio iranski dron "Šahed-136" oboren u Ukrajini, pozvao evropske zemlje da "ostanu dosledne" u svoj podršci Ukrajini, navodeći da se nada da će američki predsednik Donald Tramp staviti toj zemlji na raspolaganje rakete dugog dometa "tomahavk", prenosi Rojters.
On je ocenio da je snabdevanje Ukrajine dodatnom municijom za protivvazdušnu odbranu, kao i oružjem kratkog i srednjeg dometa, potrebno da bi se pomoglo u zaštiti Evrope, navodeći kao primer upade ruskih dronova iznad Poljske i borbenih aviona iznad Estonije.
Na pitanje o mogućnosti proširenja inicijative za "zid dronova" kako bi se suprotstavili budućim upadima, Sikorski je rekao Rojtersu da bi Rusija svojim udarima "nažalost mogla da dosegne duboko u Evropu".
- Trebalo bi da budemo spremni da se tome suprotstavimo, i zato mislim da bi bilo neodgovorno da danas ne gradimo kapacitete protiv dronova - rekao je Sikorski.
(Tanjug)
