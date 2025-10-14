EKSPOZE ZA SUDBINU VLADE: Francuski premijer Sebastijan Lekorni predstavlja program rada

HODA po žici francuski premijer Sebastijan Lekorni, iznoseći ekspoze o budućem radu vlade.

Foto: Printskrin

Situaciju su mu samo donekle olakšali republikanci, porukom da neće rušiti vladu u slučaju da najavi suspenziju penzijske reforme, ali su i dodali da je više neće podržavati, što znači da Lekorni praktično više neće imati na koga da se osloni.

Aktuelni zakon o radnom stažu, koji je proguran u skupštini bez glasanja, zahteva postepeno povećavanje godina sa 62 na 64 do 2030. Počev od 1. septembra 2023, uvećava se za tri meseca svake godine, onima rođenim 1961. i mlađima. Radni staž za punu penziju podginut je sa 42 na 43 godine.

Suspenzija bi podrazumevala da se situacija zaustavi na trenutnom stadijumu, sa 62 godine i 9 meseci za generaciju rođenu 1964. godine umesto da se penje na 63, i da to tako ostane i za ostale. Socijalisti insistiraju i na suspenziji potrebnog radnog staža, koji se u Francuskoj računa u tromesečjima (172) umesto u godinama (43), i koji bi faktični trebalo da bude zaustavljen na 170, odnosno na 42,5 godine, da bi Lekorni u četvrtak na glasanju izbegao novu selidbu iz palate Matinjon. Ali, trvđe krilo zahteva još veći ustupak, i vraćanje na 62 godine.

Još jedan važan element je odustajanje od člana 49.3 Ustava koji omogućuje izglasavanje zakona bez glasanja poslanika, ali uz proveru poverenja vladi. To bi praktično značilo da bi manjiska vlast za sve što bi u budućnosti predložila morala da sakupi većinu.

Premijer je pre ekspozea, tokom prepodneva, održao zajedno s predsednikom Makronom prvi savet ministara ovog saziva, što su analitičari ocenili kao njegov "prvi, a možda i poslednji radni dan" na čelu vlade.

Dva zahteva za izglasavanje nepoverenja, koje su podneli krajnjelevičarski Nepotčinjeni i suverenisti iz Nacionalnog okupljanja, biće stavljena na dnevni red već u četvrtak, u iščekivanju najodlučnijeg dela opozicije da im se, u međuvremenu, još neko prikloni.

Portparolka vlade Mod Brežon je posle izlaska sa saveta ministara istakla da su za predsednika Makrona zahtevi za rušenje vlade istovremeno i "zahtevi za raspuštanje parlamenta". Predsednik je, prema njenim rečima, na sastanku s novim ministrima insistirao na isnstucionalnoj stablnosti.

Komunisti, koji sa ekolozima i Nepotčinjenima čine tvrdo levičarsko jezgro, ne haju na slična upozorenja.

- Ako treba da se ponovo izađe pred glasačke kutije, kroz raspuštanje skupštine, zašto da ne! Nema ničeg lošeg u tome da se da reč narodu – istakao je generalni sekretar Komunističke partije Francuske Fabijan Rusel.

IZBORE BI I SUVERENISTI

Suverenisti takođe zagovaraju izlazak na birališta na opštim izborima. Ispitivanja javnog mnjenja im daju još više poslaničkih mesta nego do sada. Za predsedničke izbore, međutim, situacija nije ista, s obzirom na to da Marin Le Pen trenutno ne bi mogla da se kandiduje do zavšetka žalbenog postupka. Ali, i pored toga, traže izlazak Makrona iz Jeliseja, a za izborni proces u tom slučaju bio bi zadužen Žordan Bardela.