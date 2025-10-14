MLADIĆ UBIO DRUGA IZ RAZREDA: Pisao o svojoj mržnji prema svetu, pa počinio strašan zločin

U SANKT Peterburgu, devetnaestogodišnji muškarac je ubio druga iz razreda, a zatim pokušao samoubistvo, javio je izvor REN TV-a.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema preliminarnim izveštajima, mladić je koristio nož i čekić.

Izvor je dodao da je mladić već neko vreme planirao zločin, ali da nije imao konkretan cilj. Na društvenim mrežama je pisao o svojoj mržnji prema svetu.

Drugi izvor upoznat sa situacijom rekao je za REN TV da je mladić prethodno bio registrovan zbog tuče. Izvor je dodao da mladić nema problema sa mentalnim zdravljem.

Istražni komitet Sankt Peterburga saopštio je da je pokrenut krivični postupak. Mladić je pritvoren.