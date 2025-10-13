Svet

"PADNI MI NA GRUDI" Orban prigrlio umornu Đorđu Meloni (VIDEO)

MAĐARSKI premijer Viktor Orban zagrlio je umornu italijansku premijerku Đorđu Meloni na marginama samita u Šarm el Šeiku posvećenom prekidu vatre u Gazi.

Foto: Printskrin

Snimci sa društvenih mreža prikazuju kako Meloni prilazi Orbanu uz težak uzdah.

O čemu su Orban i Melonijeva razgovarala nije poznato.

Prijateljstvo dvoje političara nije tajna. Sam Orban je Meloni nazvao svojom "sestrom u Hristu".

