ZELENSKI OPET U BELOJ KUĆI: Vođa kijevskog režima ide kod Trampa
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp planira da ugosti Vladimira Zelenskog u Beloj kući u petak, 17. oktobra.
To je na društvenoj mreži X objavio Kristofer Miler, dopisnik lista Financial Times iz Kijeva, pozivajući se na izvore.
On je napomenuo da je Zelenskijevoj poseti Sjedinjenim Državama prethodila serija telefonskih razgovora sa američkim liderom, tokom kojih su razmatrana pitanja vezana za moguću prodaju raketa "Tomahavk" Kijevu.
