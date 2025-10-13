TRAMP SLETEO U IZRAEL: Dočekali ga ćerka i zet, premijer Netanjahu i predsednik Hercog (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je sleteo u Izrael, dok se nastavlja oslobađanje talaca iz zatočeništva Hamasa.

Foto: AP

Predsednički avion "Er fors uan" nalazi se na pisti aerodroma "Ben Gurion" na obodu Tel Aviva.

Trampa su dočekali izraelski premijer Benjamin Netanjahu sa suprugom Sarom, predsednik Izraela Isak Hercog, specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof, kao i Džared Kušner, savetnik šefa Bele kuće i njegov zet sa Trampovom ćerkom Ivankom.

Izraelski predsednik odlikovaće Trampa najvišim civilnim odlikovanjem

Predsednik Izraela Isak Hercog danas će saopštiti predsedniku SAD Donaldu Trampu da će mu biti dodeljena najviša civilna počast Izraela za posredovanje u postizanju primirja i sporazuma o oslobađanju talaca u Gazi, kao i za njegovu dugogodišnju podršku Izraelu.

Kabinet predsednika Hercoga navodi da će Tramp dobiti medalju u narednim mesecima, a vreme i mesto će biti naknadno određeno, prenosi Tajms of Izrael.

Navodi se da je Tramp zaslužio ovo priznanje za ulogu koju je odigrao u postizanju istorijskog sporazuma koji je omogućio oslobađanje talaca i okončanje rata.

- Nagrada takođe ističe nepokolebljivu i čvrstu podršku predsednika Trampa državi Izrael, njegov jedinstveni doprinos bezbednosti Izraela i blagostanju njegovih građana, kao i njegovu posvećenost vođenju celog regiona ka eri mira i saradnje - navodi se u saopštenju.