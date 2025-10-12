TRAMP OPTIMISTA: Rat u Gazi je završen, primirje će opstati

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas pred polazak u Izrael, da je "rat završen" i da će primirje u Pojasu Gaze opstati.

-Ovo će biti veoma posebno vreme. Radi se o zaista posebnom događaju, rekao je Tramp novinarima okupljenim ispred predsedničkog aviona "Air Force One", preneo je Rojters.

On je naveo da se "500.000 ljudi juče i danas okupilo u Izraelu" i dodao da su "muslimanske i arapske zemlje slavile, svi su u isto vreme bili ujedinjeni u podršci, što se nikada ranije nije dogodilo".

-Obično, ako jedna strana slavi, druga se protivi. Sada su svi uzbuđeni, oduševljeni i pred nama su izuzetni trenuci, izjavio je Tramp.

Tramp je u obraćanju istakao da je njegov odnos s izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom "dobar", i da je Netanijahu "odradio veoma dobar posao"

Takođe je naveo da Katar treba da dobije zasluge za svoju ulogu u posredovanju, te najavio brzo formiranje "Odbora za mir" koji će imati zadatak da se bavi obnovom Gaze.

-Gaza sada izgleda kao ruševina, rekao je Tramp i zaključio da je uveren da će primirje opstati.

