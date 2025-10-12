HAOS U BERNU: Povređeno 18 policajaca na protestu protiv Izraela
OSAMNAEST policajaca i nekoliko drugih osoba povređeno je kada su hiljade antiizraelskih propalestinskih demonstranata izašle na ulice tokom nasilnog protesta u Bernu, u Švajcarskoj, za koji je policija navela da je bio neodobren.
Demonstracija protiv rata u Gazi, koji se vodi protiv Hamasa, pretvorile su se u subotu u nasilje kada je policija pokušala da ograniči kretanje demonstranata koji su bacali predmete i cigle, preneo je danas Rojters.
Prema rečima predstavnika policije, koristili su suzavac i vodene topove kako bi rasterali masu od oko 5.000 ljudi.
- Ovakvo ponašanje nateralo je policiju da primeni prinudne mere - izjavio je zamenik regionalnog šefa kantonalne policije u Bernu Mihael Betšen.
Više od 50 objekata u Bernu je oštećeno, prozori su polomljeni, a na zgradama su ispisani grafiti.
Policija je na društvenim mrežama tokom protesta saopštila da je atmosfera bila "napeta" i da su neki učesnici nosili maske i skandirali slogane.
