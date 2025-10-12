SMENA SUNCA I KIŠE: Vremenska prognoza za nedelju, 12. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u Pomoravlju, na jugozapadu i jugoistoku Srbije.

Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od sedam do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i vetrom slabim i umerenim, zapadnim i severozapadnim.

Najniža temperatura oko 11 stepeni, a najviša oko 19 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. oktobra, očekuje se promenljivo oblačno i u većini mesta suvo vreme.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok će u petak krajem dana na jugozapadu, a u subotu i u centralnim, južnim i istočnim krajevima doći do jačeg naoblačenja s kišom i lokalnim pljuskovima.

Početkom sedmice najviša temperatura biće od 17 do 20 stepeni, od utorka će biti svežije, a u drugoj polovini sedmice i uz hladna jutra.

