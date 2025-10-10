Svet

ZEMLJOTRES JAČINE 7,6 STEPENI: Talasi cunamija mogu da dostignu tri metra iznad uobičajenih nivoa u delovima Filipina

V.N.

10. 10. 2025. u 07:06

ZEMLjOTRES jačine 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Filipine, saopštio je Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju.

ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 7,6 СТЕПЕНИ: Таласи цунамија могу да достигну три метра изнад уобичајених нивоа у деловима Филипина

Foto: Novosti

Filipini i Indonezija su izdali upozorenja na cunami, prenosi BBC.

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara, udaljen oko 62 kilometra od obale. Pacifički centar za upozorenja od cunamija saopštio je da su mogući opasni talasi u radijusu od 300 kilometara od epicentra.

U priobalnoj oblasti već je započela evakuacija stanovništva, naročito dece iz škola. Lokalni zvaničnici upozorili su ljude da budu u stanju pripravnosti i sklone se u više predele.

Predsednik Filipina Ferdinand Markos pozvao je na evakuaciju u više priobalnih provincija, dok su indonežanski zvaničnici saopštili da do sada nisu dobili izveštaje o šteti.

Filipinska seizmološka agencija je upozorila da očekuje "talase opasne po život". Talasi cunamija mogu da dostignu tri metra iznad uobičajenih nivoa u delovima Filipina i visinu od jednog metra u Indoneziji.

(Kurir.rs/BBC)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČETIRI OSOBE UBIJENE: Krvoproliće u Hjustonu
Svet

0 0

ČETIRI OSOBE UBIJENE: Krvoproliće u Hjustonu

ČETIRI osobe su nastradale u krvavom piru koji se dogodio u Hjustonu (Teksas) u sredu, kada je neimenovani muškarac prvo pucao u ženu, pa u mehaničara i slučajnog prolaznika koji je snimao njegov napad, pre nego što je izvršio samoubistvo.

09. 10. 2025. u 23:36

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd