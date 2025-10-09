NETANJAHU OBJAVIO ŠOK FOTOGRAFIJU TRAMPA: Poruka je jasna, izazvan veliki skandal (FOTO)

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu podelio je fotografiju američkog predsednika Donalda Trampa sa Nobelovom medaljom oko vrata.

Foto: Tanjug

Fotografiju je generisala veštačka inteligencija (AI) i izazvala je veliku buru na društvenim mrežama.

- Dajte Donaldu Trampu Nobelovu nagradu za mir – zaslužuje je - napisao je Netanjahu na platformi X (nekadašnjem Tviteru), samo nekoliko sati nakon što je objavljeno primirje i postignut sporazum o oslobađanju talaca u Pojasu Gaze, prenosi Tajms of Izrael.

#Mundo | Primer ministro Benjamin Netanyahu pide el premio nobel de Paz para Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pieza clave para lograr el acuerdo entre Israel y Hamás. pic.twitter.com/73ju10x78j — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 9, 2025

Tramp ponovo u centru pažnje pred objavu Nobelove nagrade

Netanjahu je i ranije nominovao Trampa za Nobelovu nagradu za mir, a američki predsednik nikada nije krio da bi voleo da je dobije. Ova objava stiže u trenutku kada je Vašington igrao ključnu ulogu u posredovanju između Izraela i Hamasa tokom pregovora o primirju.

Nobelov komitet će sutra objaviti ime ovogodišnjeg laureata nagrade za mir, što je dodatno podgrejalo interesovanje svetske javnosti, naročito nakon Netanjahuove podrške američkom predsedniku.

(Tanjug)