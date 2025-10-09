NETANJAHU OBJAVIO ŠOK FOTOGRAFIJU TRAMPA: Poruka je jasna, izazvan veliki skandal (FOTO)
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu podelio je fotografiju američkog predsednika Donalda Trampa sa Nobelovom medaljom oko vrata.
Fotografiju je generisala veštačka inteligencija (AI) i izazvala je veliku buru na društvenim mrežama.
- Dajte Donaldu Trampu Nobelovu nagradu za mir – zaslužuje je - napisao je Netanjahu na platformi X (nekadašnjem Tviteru), samo nekoliko sati nakon što je objavljeno primirje i postignut sporazum o oslobađanju talaca u Pojasu Gaze, prenosi Tajms of Izrael.
Tramp ponovo u centru pažnje pred objavu Nobelove nagrade
Netanjahu je i ranije nominovao Trampa za Nobelovu nagradu za mir, a američki predsednik nikada nije krio da bi voleo da je dobije. Ova objava stiže u trenutku kada je Vašington igrao ključnu ulogu u posredovanju između Izraela i Hamasa tokom pregovora o primirju.
Nobelov komitet će sutra objaviti ime ovogodišnjeg laureata nagrade za mir, što je dodatno podgrejalo interesovanje svetske javnosti, naročito nakon Netanjahuove podrške američkom predsedniku.
(Tanjug)
