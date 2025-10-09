BLOKADA SE NASTAVLJA: Američki Senat sedmi put odbio predloge za finansiranje vlade

AMERIČKI Senat je sedmi put odbacio predloge demokrata i republikanaca o finansiranju vlade, ne uspevši da okonča blokadu vlade, pokazuju rezultati glasanja objavljenim u četvrtak.

Foto: Printskrin Youtube/RafalCwiok

Prema rezultatima glasanja, zakonski predlog demokrata nije usvojen, jer je dobio 47 glasova "za", a 50 "protiv".

Glasanje o inicijativi republikanaca još traje, ali ona više ne može dobiti potrebnih 60 glasova.

SAD su 1. oktobra ušle u budžetsku blokadu, takozvani šatdaun (shutdown) kada je u ponoć po lokalnom vremenu zvanično istekao vladin budžet što znači zaustavljanje aktivnosti dela savezne administracije.

Čeka se rešenje u Kongresu između republikanaca predsednika Donalda Trampa i opozicionih demokrata.

Kako je najavljeno, Senat će ponovo u petak glasati o predlogu zakona kojim se ukida blokada.

Poslednji prekid rada vlade trajao je rekordnih 35 dana.

(Sputnjik)