UKRAJINSKI poslanici su glasali za odlaganje svih lokalnih izbora i proširenje ovlašćenja regionalnih saveta i zvaničnika dok se u zemlji ne ukine vanredno stanje. Vladimir Zelenski je više puta odlagao predsedničke i parlamentarne izbore.

Foto: Piksabej

Lokalni izbori u Ukrajini trebalo je da se održe krajem oktobra. Međutim, poslanik Jaroslav Železnjak je saopštio da je parlament usvojio rezoluciju kojom zvanično priznaje da je nemoguće održati izbore tokom sukoba. Odluka je usvojena sa 308 poslanika koji su glasali za, nijednim protiv i jednim uzdržanim.

- Jednostavno rečeno, neće biti lokalnih izbora u oktobru 2025. godine - naveo je Železnjak na mrežama. Kako je objasnio, vlasti ne mogu da garantuju demokratske standarde i bezbednost birača.

Rezolucijom se za odlaganje izbora krivi Rusija, zbog čega će lokalni saveti i gradonačelnici ostati na funkcijama dok se ne ukine vanredno stanje. Potvrđuje se da će odluka o novim lokalnim izborima biti doneta u skladu sa ustavom, izbornim zakonikom i zakonima Ukrajine kada se sukob završi.

Ratno stanje i opšta mobilizacija prvi put su proglašeni u Ukrajini u februaru 2022. godine i od tada su više puta produžavani, podseća RT internešenel.

Zelenski je naveo tekući sukob kao razlog za odlaganje i predsedničkih i parlamentarnih izbora. Iako je njegov predsednički mandat zvanično istekao u maju 2024. godine, on je ostao na funkciji, tvrdeći da se izbori ne mogu održati pod vanrednim stanjem.

Moskva tvrdi da je Zelenski izgubio legitimitet i optužuje ga da odbija da održi izbore kako bi se držao vlasti. Ruski zvaničnici tvrde da sadašnje ukrajinsko rukovodstvo više ne predstavlja građane zemlje i da svaki mirovni sporazum potpisan pod Zelenskim ne bi imao pravnu validnost, jer bi kasnije mogla da ga ospori nova vlada u Kijevu.

(RT Balkan)