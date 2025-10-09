ZAPADNI JASTREBOVI BI DA OKRENU NOVU STRANICU U SUKOBU: Rusi znaju slabe tačke "tomahavka" (VIDEO)
RUSKA vojska ima iskustva u uništavanju raketa sličnih "tomahavku", čak i ako bi ih Kijev koristio u zoni Specijalne vojne operacije – ne bi bile efikasne, rekao je vojni ekspert Andrej Maročko za TASS.
-Ako pogledamo performanse "tomahavka", a najverovatnije govorimo o prvim modifikacijama, to su već zastareli sistemi. Naši vojnici su se susreli sa ovom vrstom municije dok su bili raspoređeni sa našim kontingentom u Siriji. Generalno, naša vojska ima iskustva u uništavanju ovakvih raketa, naveo je vojni analitičar.
Zato, kako je objasnio, čak i ako ukrajinske snage počnu da koriste krstareće rakete "tomahavk", njihova efikasnost će biti izuzetno niska.
Istovremeno, Maročko je napomenuo da će upotreba "tomahavka" u zoni Specijalne vojne operacije "okrenuti novu stranicu u sukobu".
Rakete, prema njegovim rečima, imaju ozbiljan domet – od 870 km do 2.500 km, a njihova municija može da nosi sve vrste tereta, uključujući i nuklearni.
Brzina krstarenja je oko 850-920 km/h, u zavisnosti od modela, na visini od 30-50m
-To jest, naši (ruski) sistemi protivvazdušne odbrane i operateri će videti samo marker, ali mi, naravno, nećemo moći odmah da utvrdimo punjenje bojeve glave. Ali imamo čime da odgovorimo, u to ne sumnjam, zaključuje Maročko.
Američka administracija je ranije navela da razmatra opciju slanja krstarećih raketa "tomahavk", dometa do 1.500 kilometara Ukrajini, nakon što je Zelenski pokrenuo to pitanje na sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Američki lider je zatim izjavio da je "skoro doneo odluku" u vezi sa isporukom raketa Ukrajini, ali želi da razume kako Kijev namerava da ih koristi.
Putin je na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju 2. oktobra izjavio da "tomahavk" neće promeniti stanje na bojnom polju i istakao da Kijevu fali ljudstvo. Osim toga, kako je upozorio, isporuka raketa dugog dometa bi mogla da razori pozitivne tendencije razvoja rusko-američkih odnosa.
