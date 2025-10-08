NIKOLIĆ: Isporuka turskih dronova Prištini ne može da bude garant za mir i život Srba

PREDSEDNICA skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić izjavila je danas povodom isporuke turskih dronova "Skydagger" Prištini da davanje naoružanja privremenim prištinskim vlastima ne može da bude garant za mir i život Srba u AP Kosovo i Metohija i ocenila da to predstavlja samo "politički ulog Turske u jačanju svoje pozicije na Balkanu".

Foto: Printskrin

Ona je naglasila da je Priština dobila dronove tri meseca pre planiranog datuma isporuke i četiri dana pred lokalne izbore na KiM 12. oktobra i upozorila da je time Turska dala bombu koju samo treba da aktivira premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

-Uprkos svim molbama i želji da na prostoru Balkana, pre svega, da živimo mirno, vidimo da veliki ne poštuju rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244 kojom je trebalo u stvari da OVK bude razoružana, rekla je Nikolić za TV Prva.

Nikolić je navela da su u svetu trenutno interesi iznad rezolucija, povelja i međunarodnog prava i ocenila da interesi Turske dominiraju na Balkanu.

-Mislim da je to opet u stvari sukob velikih, da se negde SAD sklone sa Balkana u nekom narednom periodu. Ono što za Srbe na Kosovu i Metohiji naravno stvara strah je to što dajete piromanu Kurtiju u ruke hiljadu dronova. Pre toga su 2023. godine, kada je (Ozkan) Ulutaš bio na čelu KFOR-a, dobili haubice, minobacače, protivoklopne sisteme, sve se to daje u ruke teroristima, kazala je ona.

Nikolić je ukazala da tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) imaju tendenciju da 2028. godine prerastu u "Vojsku Kosova", te je ocenila da svi veliki u svetu rade protivno rezoluciji SB 1244.

Podsetila je i da jedinice misije KFOR-a u AP Kosovo i Metohija imaju zagarantovanu ulogu Kumanovskim sporazumom iz 1999. godine, kao i već spomenutom rezolucijom Saveta bezbednosti, ali da se nažalsot dešava da oni koji su u tom sistemu i koji bi trebali da poštuju rezoluciju, u stvari naoružavaju, kako kaže, teroriste.

-Preteča KBS je OVK. Ovo je, kao što je predsednik Aleksandar Vučić rekao, povratak Otomanskog carstva. Mislim da je ovo generalno rat velikih, zato što uticaj Turske na Balkanu nije slučajan, nije spontan i mislim da u igru imaju neka druga žarišta u svetu gde će se smanjiti uticaj Amerike, barem u ovom delu sveta, rekla je Nikolić.

Naglasila je da je podrška Beograda Srbima u južnoj pokrajini konstantna i svakodnevna, kao i da Srbija ne zvecka oružjem i ne preti ratom, već traži da se poštuje povelja Ujedinjenih nacija.

-To nije naša politika. Naša politika je mir i da naš narod sačuvamo u mirnodopskim uslovima. Oni koji nije za dijalog jeste Priština, oni koji žele rat i sukobe jeste Priština sa Aljbinom Kurtijem, dodala je ona.

Nikolić je istakla da je Srbija 1.000 puta rekla da Kurti nije sam u svom delovanju, kao i da bi bilo drugačije da je on sam u svemu tome.

Takođe, poručila je da je politika Beograda da i dalje želi mir i da ne želi ratove, a što će Srbija gledati u budućnosti da tako bude.

-Ali znate šta, Srbija je 20. septembra pokazala koliko je moćna u vojnom pogledu, koliko smo jaki i koliko je tu naša domicinacija. U ovom slučaju mi iz Beogradu ne trebamo da govorimo i zveckamo oružjem. Naše je da uvek pozivamo na mir i dijalog, što je predsednik nekoliko puta rekao, rekla je Nikolić.

Ocenila je da u svetu ima pojedinih koji žele da zapale Balkan i neka druga žarišta radi svojih interesa i istakla da Srbija ne želi da strada u borbi titana, već da će biti mudra u toj borbi.

U Prištini je ranije danas objavljeno da su stigli dronovi „Skydagger“ poručeni od Turske, a prema navodima premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija stiglo je "hiljade dronova".

Priština je ranije nabavila i urske dronove TB2 "Bajraktar" i američke dronove "Puma".

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.

(Tanjug)

