"TRAMPOV PLAN ZA GAZU JE NAJBOLJE ŠTO IMAMO" Lavrov izneo jasan stav
PLAN američkog lidera Donalda Trampa za Gazu je trenutno najbolja stvar na stolu, rekao je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za projekat „Mostovi na Istok“.
„Predsednik SAD Donald Tramp predložio je svojih '20 tačaka', u kojima se pominje reč 'državnost'. Međutim, sve je formulisano prilično opšte. U tom kontekstu, pitanje je samo šta će ostati od Pojasa Gaze. Zapadna obala nije pomenuta. Ali mi smo realisti.
Razumemo da je ovo najbolje što je trenutno 'na stolu'. Najmanje, najbolje s aspekta prihvatljivosti za arapske zemlje i 'neodbacivanja' od strane Izraela. Upravo tako bih okarakterisao poziciju (premijera Izraela) Benjamina Netanijahua“, rekao je Lavrov.
(Sputnjik)
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
