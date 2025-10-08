Svet

"TRAMPOV PLAN ZA GAZU JE NAJBOLJE ŠTO IMAMO" Lavrov izneo jasan stav

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

08. 10. 2025. u 19:03

PLAN američkog lidera Donalda Trampa za Gazu je trenutno najbolja stvar na stolu, rekao je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za projekat „Mostovi na Istok“.

Foto: Tanjug/AP

„Predsednik SAD Donald Tramp predložio je svojih '20 tačaka', u kojima se pominje reč 'državnost'. Međutim, sve je formulisano prilično opšte. U tom kontekstu, pitanje je samo šta će ostati od Pojasa Gaze. Zapadna obala nije pomenuta. Ali mi smo realisti.

Razumemo da je ovo najbolje što je trenutno 'na stolu'. Najmanje, najbolje s aspekta prihvatljivosti za arapske zemlje i 'neodbacivanja' od strane Izraela. Upravo tako bih okarakterisao poziciju (premijera Izraela) Benjamina Netanijahua“, rekao je Lavrov.

(Sputnjik)

