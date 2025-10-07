Svet

DAMASK I KURDI: Postigli sporazum o prekidu vatre

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 10. 2025. u 17:37

SIRIJSKI ministar odbrane Morhef abu Kasra i komandant kurdskih snaga „Sirijske demokratske snage“ postigli su dogovor o potpunom prekidu vatre duž čitave linije fronta na severu i severo-istoku Sirije, objavila je državna agencija SANA.

ДАМАСК И КУРДИ: Постигли споразум о прекиду ватре

Foto: Tviter printskrin

-Pre izvesnog vremena sa Mazlumom Abdijem u Damasku. Postigli smo dogovor o sveobuhvatnom prekidu rata u svim pravcima i položajima na severu i severo-istoku Sirije. Primena sporazuma počinje odmah, rekao je Kasri.

(sputnikportal.rs)

