AL SISI: Cilj sprovođenja Trampovog plana je povratak ka rešenju o dve države
EGIPATSKI predsednik Abdel Fatah al Sisi razgovarao je danas sa sa predsednikom Tunisa Kaisom Sajedom o situaciji u Pojasu Gaze i mirovnim naporima za okončanje sukoba.
-Egipat ulaže napore da se postigne prekid vatre, započne sprovođenje plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata i iskoristi međunarodni zamah koji podržava priznavanje Države Palestine, istakao je Al Sisi, navodi se u saopštenju njegovog kabineta, prenosi list Ahram.
On je naveo da je primarni cilj brz povratak mirnom političkom procesu koji vodi ka rešenju o dve države, u skladu sa rezolucijama o međunarodnom legitimitetu.
Predsednik Tunisa izrazio je zahvalnost za napore Egipta da "zaustavi rat, isporuči humanitarnu pomoć i odbaci raseljavanje stanovnika Gaze".
(Tanjug)
