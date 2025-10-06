AL SISI: Cilj sprovođenja Trampovog plana je povratak ka rešenju o dve države

EGIPATSKI predsednik Abdel Fatah al Sisi razgovarao je danas sa sa predsednikom Tunisa Kaisom Sajedom o situaciji u Pojasu Gaze i mirovnim naporima za okončanje sukoba.

Foto: Tanjug

-Egipat ulaže napore da se postigne prekid vatre, započne sprovođenje plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata i iskoristi međunarodni zamah koji podržava priznavanje Države Palestine, istakao je Al Sisi, navodi se u saopštenju njegovog kabineta, prenosi list Ahram.

On je naveo da je primarni cilj brz povratak mirnom političkom procesu koji vodi ka rešenju o dve države, u skladu sa rezolucijama o međunarodnom legitimitetu.

Predsednik Tunisa izrazio je zahvalnost za napore Egipta da "zaustavi rat, isporuči humanitarnu pomoć i odbaci raseljavanje stanovnika Gaze".

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta