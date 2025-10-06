TRAMP O PUTINOVOJ PONUDI ZA NUKLEARNO ORUŽJE: Zvuči kao dobra ideja

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da ponuda ruskog predsednika Vladimira Putina da Rusija zadrži ograničenja raspoređenog strateškog nuklearnog oružja prema sporazumu Novi START "zvuči kao dobra ideja".

Foto: Tanjug/AP photo

- Zvuči mi kao dobra ideja - rekao je Tramp u nedelju novinarima dok je napuštao Belu kuću, odgovarajući na pitanje o Putinovoj ponudi, prenosi Rojters.

Putin je u septembru ponudio da Rusija dobrovoljno zadrži ograničenja koja ograničavaju veličinu dva najveća nuklearna arsenala na svetu utvrđena u sporazumu Novi START iz 2010. godine, koji ističe u februaru naredne godine, ako Sjedinjene Američke Države učine isto.

Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja prošle nedelje je rekao da Moskva još čeka da Tramp odgovori na Putinovu ponudu da dobrovoljno zadrži ograničenja raspoređenog strateškog nuklearnog oružja, nakon isteka ključnog sporazuma o kontroli naoružanja.