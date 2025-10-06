Svet

TRAMP O PUTINOVOJ PONUDI ZA NUKLEARNO ORUŽJE: Zvuči kao dobra ideja

Новости онлине

06. 10. 2025. u 07:51

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da ponuda ruskog predsednika Vladimira Putina da Rusija zadrži ograničenja raspoređenog strateškog nuklearnog oružja prema sporazumu Novi START "zvuči kao dobra ideja".

ТРАМП О ПУТИНОВОЈ ПОНУДИ ЗА НУКЛЕАРНО ОРУЖЈЕ: Звучи као добра идеја

Foto: Tanjug/AP photo

- Zvuči mi kao dobra ideja - rekao je Tramp u nedelju novinarima dok je napuštao Belu kuću, odgovarajući na pitanje o Putinovoj ponudi, prenosi Rojters.

Putin je u septembru ponudio da Rusija dobrovoljno zadrži ograničenja koja ograničavaju veličinu dva najveća nuklearna arsenala na svetu utvrđena u sporazumu Novi START iz 2010. godine, koji ističe u februaru naredne godine, ako Sjedinjene Američke Države učine isto.

Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja prošle nedelje je rekao da Moskva još čeka da Tramp odgovori na Putinovu ponudu da dobrovoljno zadrži ograničenja raspoređenog strateškog nuklearnog oružja, nakon isteka ključnog sporazuma o kontroli naoružanja.

