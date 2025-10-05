ČESTITAO I PUTIN: Kadirov slavi rođendan
ŠEF Čečenije Ramzan Kadirov napunio je 49 godina.
Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao mu je rođendan.
Šef Čečenije dobio je titulu Heroja Čečenske Republike.
Preporučujemo
TRAMP PODRŽAO PUTINOV PREDLOG: Meni zvuči kao dobra ideja
05. 10. 2025. u 17:52
PUTIN UPOZORAVA: Evo šta će se desiti ukoliko SAD isporuče rakete Tomahavk Ukrajini
05. 10. 2025. u 10:55
RUSI ĆE NAPASTI BRITANCE? Objavili kartu sa metama (FOTO)
04. 10. 2025. u 14:53
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)