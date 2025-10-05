Svet

ČESTITAO I PUTIN: Kadirov slavi rođendan

05. 10. 2025. u 20:45

ŠEF Čečenije Ramzan Kadirov napunio je 49 godina.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao mu je rođendan.

Šef Čečenije dobio je titulu Heroja Čečenske Republike.

