AMERIČKI MINISTAR RATA: Imamo sva potrebna ovlašćenja za napade na Karibima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2025. u 18:50

AMERIČKI ministar rata Pit Hegset izjavio je danas da ima sva potrebna ovlašćenja za napade američke vojske na Karibima, na brodove koji navodno prevoze drogu nedaleko od obale Venecuele.

Foto Marine Corps

-Imamo sva potrebna ovlašćenja. Oni su označeni kao strane terorističke organizacije, rekao je Hegset za Foks njuz, prenosi danas Rojters.

Sjedinjene Američke Države su do sada izvršile četiri napada na brodove u blizini obale Venecuele.

Foto: Profimedia

-Ako ste na našoj hemisferi, ako ste na Karibima, ako ste severno od Venecuele i želite da trgujete drogom u Sjedinjene Države, vi ste legitimna meta američke vojske, rekao je Hegset.

Tramp je danas kazao da je gomilanje američke vojske na Karibima zaustavilo trgovinu drogom iz Južne Amerike.

Američki predsednik je prošle nedelje rekao Kongresu da je utvrdio da su SAD u "nemeđunarodnom oružanom sukobu" sa narko-kartelima.

(Tanjug)

