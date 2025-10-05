POLJSKA ISTRAŽUJE SUMNJIVE OSTATKE DRONA: Pronađeni oko 100 kilometara od Varšave
VLASTI Poljske istražuju ostatke objekta koji podseća na dron, pronađene na istoku zemlje oko 100 kilometara od glavnog grada Varšave.
Policija je saopštila da su objekat i okolno područje obezbeđeni i da su o pronalasku obavešteni Vojna policija i lokalni tužilac.
Takođe su pozvali javnost da odmah prijavi sve slične neidentifikovane predmete, prenosi TVP Vrld (World).
Poljska je u stanju visoke pripravnosti zbog upada ruskih dronova u njen vazdušni prostor u septembru.
Oko 20 dronova je uletelo u Poljsku tokom velikog ruskog vazdušnog napada na Ukrajinu, a neki su prešli stotine kilometara od granice.
Neke od njih su oborili NATO avioni.
(Tanjug)
