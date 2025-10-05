IZRAEL ĆUTI, ŠVEDSKA IZBEGAVA ODGOVOR: Tunberg navodno mučena u izraelskom pritvoru

MINISTARSTVO spoljnih poslova Švedske se u nedelju uzdržalo od potvrđivanja medijskih navoda da je aktivistkinja Greta Tunberg, koja je učestvovala u "Globalnoj floti Sumud“ s namerom da probije blokadu Gaze, bila žrtva zlostavljanja od strane izraelskih vlasti, kao i tvrdnje da je bila primorana da se slika sa izraelskom zastavom.

Foto: Johan Nilsson/TT News Agency via AP

U izjavi za tursku agenciju Anadolu, zvaničnici su naveli da su Ministarstvo i švedska ambasada u Tel Avivu "intenzivno radili na tome da se prava uhapšenih švedskih državljana poštuju", te da su se predstavnici sreli sa pritvorenim licima i da su u kontaktu sa njihovim porodicama.

Takođe je navedeno da su u toku dalji napori da se obezbedi dodatan konzularni pristup.

- Ministarstvo i ambasada neprekidno rade na ovom slučaju i nastaviće da traže dodatni konzularni pristup u nedelju. Iz razloga konzularne poverljivosti, ne možemo ulaziti u više detalja kada je reč o pojedinačnim slučajevima - dodali su zvaničnici.

Greta Tunberg (22) bila je među više od 400 aktivista, poslanika i advokata koji su uhapšeni nakon što su izraelske snage napale brodove humanitarne flotile ovog nedelje.

Neki od njih su već deportovani, dok su postupci protiv ostalih u toku.

Stenice, nedovoljno hrane i vode

Prema prepisci koju je video Gardijan, Tunberg je švedskim zvaničnicima rekla da je bila držana u ćeliji punoj stenica i da joj nije obezbeđeno dovoljno vode i hrane.

Prema istom izvoru, jedan od drugih pritvorenika naveo je da su izraelske snage fotografisale Tunberg dok je, navodno, bila primorana da drži zastavu Izraela.

I drugi učesnici flotile potvrdili su navode o njenom zlostavljanju. Turski aktivista Ersin Čelik izjavio je da su izraelske snage "ozbiljno mučile Gretu pred našim očima", kao i da su je "primorale da puzi i poljubi izraelsku zastavu“.

Italijanski novinar Lorenco D'Agostino rekao je da je Tunberg bila "umotana u izraelsku zastavu i pokazivana kao trofej“.

