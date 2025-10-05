IZRAEL ĆUTI, ŠVEDSKA IZBEGAVA ODGOVOR: Tunberg navodno mučena u izraelskom pritvoru
MINISTARSTVO spoljnih poslova Švedske se u nedelju uzdržalo od potvrđivanja medijskih navoda da je aktivistkinja Greta Tunberg, koja je učestvovala u "Globalnoj floti Sumud“ s namerom da probije blokadu Gaze, bila žrtva zlostavljanja od strane izraelskih vlasti, kao i tvrdnje da je bila primorana da se slika sa izraelskom zastavom.
U izjavi za tursku agenciju Anadolu, zvaničnici su naveli da su Ministarstvo i švedska ambasada u Tel Avivu "intenzivno radili na tome da se prava uhapšenih švedskih državljana poštuju", te da su se predstavnici sreli sa pritvorenim licima i da su u kontaktu sa njihovim porodicama.
Takođe je navedeno da su u toku dalji napori da se obezbedi dodatan konzularni pristup.
- Ministarstvo i ambasada neprekidno rade na ovom slučaju i nastaviće da traže dodatni konzularni pristup u nedelju. Iz razloga konzularne poverljivosti, ne možemo ulaziti u više detalja kada je reč o pojedinačnim slučajevima - dodali su zvaničnici.
Greta Tunberg (22) bila je među više od 400 aktivista, poslanika i advokata koji su uhapšeni nakon što su izraelske snage napale brodove humanitarne flotile ovog nedelje.
Neki od njih su već deportovani, dok su postupci protiv ostalih u toku.
Stenice, nedovoljno hrane i vode
Prema prepisci koju je video Gardijan, Tunberg je švedskim zvaničnicima rekla da je bila držana u ćeliji punoj stenica i da joj nije obezbeđeno dovoljno vode i hrane.
Prema istom izvoru, jedan od drugih pritvorenika naveo je da su izraelske snage fotografisale Tunberg dok je, navodno, bila primorana da drži zastavu Izraela.
I drugi učesnici flotile potvrdili su navode o njenom zlostavljanju. Turski aktivista Ersin Čelik izjavio je da su izraelske snage "ozbiljno mučile Gretu pred našim očima", kao i da su je "primorale da puzi i poljubi izraelsku zastavu“.
Italijanski novinar Lorenco D'Agostino rekao je da je Tunberg bila "umotana u izraelsku zastavu i pokazivana kao trofej“.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
DRAMA NA BLISKOM ISTOKU: Tramp naterao Izrael da stane - pregovori o kraju rata u Egiptu
05. 10. 2025. u 11:58
AMERIČKI DIPLOMATA: Hamas će dobiti ultimatum tokom pregovora o planu za Gazu
05. 10. 2025. u 00:45
IRAN POGUBIO ŠEST OSOBA: Optuženi za napade u ime Izraela
05. 10. 2025. u 00:11
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)