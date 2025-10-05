Svet

HAOS U VILNJUS: Vazdušni prostor iznad aerodroma zatvoren

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2025. u 00:39

VAZDUŠNI prostor iznad aerodroma u litvanskoj prestonici Vilnjusu večeras je zatvoren, a kao mogući razlog navodi se prisustvo balona sa toplim vazduhom, prenose lokalni mediji, pozivajući se na upravu aerodroma.

ХАОС У ВИЛЊУС: Ваздушни простор изнад аеродрома затворен

Foto: Profimedia

Letovi se trenutno preusmeravaju na aerodrome u Kaunasu i Rigi, prenosi Lrt.

Jedan let iz Turske je preusmeren na aerodrome u Gdanjsku, preneo je sajt Flajtradar24.

Na aerodromu u Vilnjusu trenutno se ispituje uzrok poremećaja avio-saobraćaja, a veruje se da se aerodromu možda približio balon sa toplim vazduhom.

Ovo nije prvi sličan slučaj na aerodromu u Vilnjusu, s obzirom da je 27. septembra služba javne bezbednosti registrovala prisustvo tri drona u njegovoj blizini, navodi Lrt.

Dron je primećen i 21. avgusta, a u oba slučaja letovi su bili privremeno obustavljeni, dok su avioni preusmereni na druge aerodrome.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja