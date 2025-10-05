HAOS U VILNJUS: Vazdušni prostor iznad aerodroma zatvoren
VAZDUŠNI prostor iznad aerodroma u litvanskoj prestonici Vilnjusu večeras je zatvoren, a kao mogući razlog navodi se prisustvo balona sa toplim vazduhom, prenose lokalni mediji, pozivajući se na upravu aerodroma.
Letovi se trenutno preusmeravaju na aerodrome u Kaunasu i Rigi, prenosi Lrt.
Jedan let iz Turske je preusmeren na aerodrome u Gdanjsku, preneo je sajt Flajtradar24.
Na aerodromu u Vilnjusu trenutno se ispituje uzrok poremećaja avio-saobraćaja, a veruje se da se aerodromu možda približio balon sa toplim vazduhom.
Ovo nije prvi sličan slučaj na aerodromu u Vilnjusu, s obzirom da je 27. septembra služba javne bezbednosti registrovala prisustvo tri drona u njegovoj blizini, navodi Lrt.
Dron je primećen i 21. avgusta, a u oba slučaja letovi su bili privremeno obustavljeni, dok su avioni preusmereni na druge aerodrome.
(Tanjug)
