LjUDI iz bliskog okruženja američkog predsednika Donalda Trampa nisu sigurni da će isporuka raketa „tomahavk“ Kijevu značajno uticati na situaciju na frontu, piše „Fajnenšel tajms“.

Foto Vikipedija/US NAVY

-Neki u Trampovom okruženju nisu sigurni da li će one (rakete „tomahavk“) značajno promeniti ravnotežu snaga na bojnom polju (u Ukrajini), piše list.

Istovremeno, „Rojters“ je, pozivajući se na izvore objavio da je malo verovatno da će Vašington predati Kijevu rakete „tomahavk“.

-Želja Trampove administracije da pošalje rakete dugog dometa ‘tomahavk’ Ukrajini može se pokazati neostvarivom, jer su trenutne zalihe namenjene američkoj mornarici i u druge svrhe. „Tomahavci“ su malo verovatni, navodi se u članku.

Međutim, list napominje da bi američka administracija mogla da isporuči drugo oružje dugog dometa Evropi radi slanja Kijevu.

Foto Vikipedija/US NAVY

Ranije je potpredsednik SAD Džej di Vens izjavio za „Foks njuz“ da Trampova administracija razmatra moguću isporuku krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini, ali da konačna odluka ostaje na američkom lideru.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u govoru na „Valdaju“ da bi upotreba raketa „tomahavk“ od strane Kijeva narušila odnose između Rusije i Sjedinjenih Država. Napomenuo je da bi korišćenje ovih raketa u Ukrajini bez direktnog učešća američkih snaga bilo nemoguće.

Prema njegovim rečima, ove rakete, iako nisu moderne, moćno su oružje. Međutim, predsednik je naglasio da isporuka ovih raketa Kijevu neće promeniti situaciju na bojnom polju.

