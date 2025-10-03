SKANDAL NA SASTANKU U VAŠINGTONU: Besent vikao na buduću premijerku Ukrajine

AMERIČKI ministar finansija Skot Besent navodno je viknuo na buduću ukrajinsku premijerku Oksanu Sviridenko tokom pregovora o prirodnim resursima, dok Tramp razmatra isporuku raketa „tomahavk“ Ukrajini

Foto Tanjug/AP/Ben Curtis

Tokom pregovora o prirodnim resursima, američki ministar finansija Skot Besent navodno je viknuo na buduću ukrajinsku premijerku Oksanu Sviridenko, prenosi Njujork Tajms, pozivajući se na ukrajinske zvaničnike.

Kako se navodi u izveštaju, krajem februara, tokom video-poziva Besent je svojoj sagovornici rekao da ima samo šest minuta da prihvati predloženi sporazum, uz upozorenje da će u suprotnom pregovori biti prekinuti.

Sviridenko, međutim, u intervjuu za novinare nije potvrdila da su razgovori sa američkim ministrom bili napeti, ostavljajući prostor za različite interpretacije situacije.

U istom periodu mediji su preneli da predsednik SAD Donald Tramp razmatra mogućnost isporuke raketa „Tomahavk“ Ukrajini. Komentarišući ovu vest, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da isporuka američkog oružja neće promeniti situaciju na bojnom polju.

Ovi događaji ukazuju na intenzivne diplomatske i političke napetosti koje prate američko-ukrajinske razgovore, ali i na međunarodni kontekst u kojem se razmatraju isporuke najsavremenijeg naoružanja.

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta