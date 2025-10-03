MISTERIOZNI CILINDAR "PAO S NEBA": Na mesto događaja poslati su i stručnjaci za eksplozive

ONO što je dodatno zbunilo istraživače jeste činjenica da je bio prekriven čudnim crnim vlaknima nalik dlaci.

Veliki cilindar od karbonskih vlakana, dug oko 1,7 metara i prečnika 1,2 metra, pronađen je na zemlji u Puerto Triolu, na severu Argentine.

Javni zvaničnici su ostali zatečeni i pokušavaju da shvate šta je tačno ovaj misteriozni predmet koji je pao s neba i kako je dospeo na Zemlju. Ipak, postoje određene pretpostavke.

Misteriozni cilindar imao je ventilacioni sistem na jednom kraju i rupu prečnika 40 cm na drugom, uz urezan serijski broj. Ono što je dodatno zbunilo istraživače jeste činjenica da je bio prekriven čudnim crnim vlaknima nalik dlaci.

Mystery as 'hairy' object plunges from the sky and lands on farm leaving boffins stumpedhttps://t.co/wIdEyWvrh4 pic.twitter.com/aBiB1wu55d — Daily Star (@dailystar) September 29, 2025

Neverovatni prizori

„Dlaka“ je pala s neba oko 18:30, 25. septembra. Lokalnim vlastima o tome je odmah prijavio vlasnik zemljišta, 47-godišnji Ramón Ricardo González, nedugo nakon incidenta, a lokalna policija i vatrogasci su odmah poslati da pregledaju cilindar. Kako bi bila zagarantovana bezbednost, na mesto događaja poslati su i stručnjaci za eksplozive.

Brzo je potvrđeno da misteriozni predmet ne sadrži nikakve zapaljive ili opasne materijale. Ipak, zvaničnici i dalje ne mogu da otkriju šta je zapravo. Zbog toga je postavljen bezbednosni perimetar od 30 metara oko „dlakavog“ objekta dok istraga traje.

Jedna od mogućih verzija koja još uvek važi jeste da se radi o svemirskom otpadu, potencijalno iz nedavne misije SpaceX-a, ali potraga za odgovorima se nastavlja. Jedan zaljubljenik u astronomiju predložio je na internetu da bi to mogao biti „kompozitni tlačni rezervoar“ svemirskog broda, uz šaljiv komentar: „Nije opasno za nikoga. Osim ako te pogodi,“ piše Daily Star.

