AMERIČKA VLADA PRESTALA SA RADOM: Sve se gasi, milioni u strahu

AMERIČKA savezna vlada je zvanično obustavila rad prvi put posle šest godina nakon što Kongres nije usvojio meru finansiranja kako bi nastavila sa radom, a niko u Kapitolu ne zna šta će se dalje desiti. Republikanci insistiraju da demokrate jednostavno moraju da se slože da produže trenutno finansiranje za još sedam nedelja. Demokrate odbijaju da to učine bez značajnih ustupaka svojim glasovima za usvajanje bilo koje mere finansiranja u Senatu.

Foto: Tanjug

Svako obustavljanje rada vlade je drugačije, ali se obično funkcije koje su ključne za zaštitu života i imovine smatraju neophodnim i ostaju operativne. Ovo je prvo obustavljanje rada savezne vlade od 2019. godine, izveštava CNN.

Iako su budžetski sukobi uobičajeni u politici Amerike, ova borba je posebno napeta jer je predsednik Donald Tramp proveo poslednjih devet meseci drastično smanjujući veličinu vlade.

Obustavljanje rada savezne vlade znači da će stotine hiljada federalnih službenika biti prisilno stavljeni na čekanje, dok će oni koji se smatraju neophodnim morati da nastave da dolaze na posao — iako mnogi neće biti plaćeni dok se obustava ne reši.

Zašto je došlo do zatvaranja američke vlade

Jednostavno rečeno: gašenje je rezultat nemogućnosti dve strane da se dogovore i donesu Zakon o finansiranju.

Republikanci kontrolišu oba doma Kongresa, ali u Senatu, odnosno gornjem domu, nedostaje im 60 glasova za usvajanje Zakona o potrošnji.

Demokrate, dakle, imaju neku prednost u ovom slučaju. Oni odbijaju da podrže zakon koji su uveli republikanci, a za koji kažu da će Amerikancima otežati da priušte zdravstvenu zaštitu.

Šta je ovog puta drugačije

Ono što se sada izdvaja jeste stav Trampovog tima.

U prošlosti su se duga zatvaranja obično smatrala politički opasnim, ometajući svakodnevni život birača.

Sada se čini da je Trampova administracija više nego srećna da zatvori velike delove američke vlade na duži period. U stvari, zvaničnici su zapretili da će iskoristiti gašenje da identifikuju "nebitne" radnike koji bi onda mogli da budu trajno otpušteni.

Neće se, međutim, cela vlada ugasiti ako Kongres ne usvoji Zakon o potrošnji.

Očekuje se da će ove službe nastaviti da rade:

Zaštita granice

Bolnička medicinska nega

Sprovođenje zakona

Kontrola letenja

Generalno, u gašenju, osnovni radnici nastavljaju na dolaze na posao, ali mogu ostati bez plate. Državni službenici koji se smatraju "nebitnim" privremeno se stavljaju na neplaćeno odsustvo.

Gašenja su, inače, postala uobičajena pojava o u poslednjih 50 godina.

Bilo ih je tri tokom Trampovog prvog mandata, uključujući i najduže u istoriji, koje je trajalo 36 dana i završilo se u januaru 2019. godine. Izazvano je neslaganjima oko finansiranja zida na granici sa Meksikom.