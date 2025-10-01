NABAVITE KEŠ ZA BAR 72 SATA! Alarmantni savet Evropske centralne banke građanima EU

Evropljani, nosite keš sa sobom!

Ilustracija

To je, na prvi pogled, neverovatna i potpuno neobična poruka Evropske centralne banke upućena građanima EU. S druge strane, ako se pogleda aktuelna situacija, sve ovo i nije toliko iznenađujuće.

Stručnjaci ECB su izračunali da bi svaki žitelj EU trebalo da bude opskrbljen sa 70 do 100 evra u kešu, da bi mogao da pokrije osnovne potrebe tokom 72 sata. Do ovog saveta dolazi usred ekonomske, geopolitičke i tehnološke krize, s podsećanjem na ne tako davnu, sanitarnu, koja takođe može da se ponovi.

Poruka koju su sročili ekonomisti ECB dodatno stvara strah kod stanovništva. Sažeta je u nekoliko naslovnih reči – zadržite smirenost i pribavite keš. U pribelešci se naglašava da sistem elektronskog plaćnja nije imun na moguće "bagove" i da može da zataji.

Slične predloge svojim građanima već su dale neke zemlje članice EU, poput Austrije, Holandije ili Finske, ne čekajući da se oglasi centrala koja upravlja evrom.

Više je razloga za savet da se građani snabdeju kešom. Od prirodnih katastrofa u kojima ima sve više olujnih vetrova koji mogu da pokidaju dalekovode i unište infrastrukturu, do straha od sajber-napada, naročito u kontekstu rata u Ukrajini. Napadane su na ovaj način, čak, i bolnice, bili blokirani kartoni bolesnika, bilo je pokušaja da se onemogući i rad banaka, pa zašto, u takvoj situaciji, ne strepeti i od virusa koji bi bankomate i čitače kartica neko izvesno vreme ostavili van funkcije.

A, za to vreme, treba jesti, kupiti osnovne potrepštine, sredstva za higijenu. Savet Evropske centralne banke upućen žiteljima EU potvrđuje da je Stari kontinent, zaista, trenutno zahvaćen specijalnim ratom. Jer, uz finansijsku i energetski krizu, sada preti i monetarna.

Zanimljivo je da su neke evropske zemlje, poput Švedske, pre samo nekoliko godina zagovarale potpuno ukidanje gotovine, predviđajući da će u potpunosti preći na bezgotovinski platni promet. Vrhunac u ovom smeru usledio je tokom pandemije kovida, kada se uglavnom izbegavao keš, zbog zaraze koja je mogla da se prenosi fizičkim plaćanjem. Čak su i kartice tada počele da se masovno koriste bez kontakta.

U međuvremenu je došlo do krize koja je kulminirala situacijom u Španiji pre nekoliko meseci, kada je pao energetski sistem koji je mnoge ljude ostavio zaglavljene u liftovima, blokirane u vagonima podzemne železnice, u kolima na bulevarima bez semafora, ali i odsečene od mogućnosti plaćanja bilo čim drugim, osim starim dobrim kešom. Neposredno pred kovid, prema podacima ECB, čak 72 odsto transakcija u EU vršilo se bezgotovinski, a danas samo 52.

Posle svega, postavlja se i pitanje gde čuvati keš po savetu ECB. Jer, to nisu male sume. Za četvoročlanu porodicu to može da bude oko 400 evra, a za bojažljivije i mnogo više, što predstavlja dobar mamac za lopove, ako znaju da ih u svakom stanu na koji nabasaju u zgradi, čeka keš "na izvolte".

Tako se mnogi sada ponovo vraćaju starim dobrim "šemama" gde kriti pare – u dvostrukom dnu kuhinnjskih keramičkih posuda, u kanalizacionom otvoru ispod kade ili, čak, zakamufliran u pakovanjima gotovih jela u zamrzivaču. Oni imućniji, kriće ga u sefovima iza slika na zidu. A ima i onih koji će, kao u svim krizama do sada, koristiti staru dobru "slamaricu", ispod dušeka ili jastuka, da bude blizu.

Paralelno se pojavio strah i kod onih koji imaju velike sume na štednji u bankama, plašeći se od pada sistema. Pa, vade gotovinu s računa, za svaki slučaj. U ovakvim prilikama, ostaje večna dilema, je li keš sigurniji kod kuće, ili u banci.

PAKET ZA PREŽIVLjAVANjE

Savet da se građani EU snabdeju gotovinom nadovezuje se na preporuku od marta ove godine, kada su iz Brisela uputili stanovnike Unije da kod kuće formiraju "paket za preživljavanje", takođe za 72 sata. On treba da sadrži desetak proizvoda, kao što su voda, hrana u konzervama, kutija prve pomoći, džepna lampa, radio na baterije, važni dokumenti, punjač za telefon ili perorez, odnosno multifunkcionalni "švajcarski" nožić. To bi trebalo da omogući građanima da budu autonomni tokom tri dana u slučaj velike krize kao što su prirodne katastrofe ili oružani konflikt, u iščekivanju da stigne pomoć.