BELA KUĆA OBJAVILA MAPU: Ovako će u budućnosti izgledati Pojas Gaze
BELA kuća objavila je mapu i detalje Trampovog plana za mir u Gazi
Nakon današnjeg sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Bela kuća objavila je mapu i detalje Trampovog plana za mir u Gazi
JUST IN - White House releases map and details of Trump-Gaza peace plan: Israel will not occupy or annex the Gaza Strip, Gaza will become a terror-free zone and "will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza." The deal also includes a prisoner swap. pic.twitter.com/arTowILQ3t — Disclose.tv (@disclosetv) September 29, 2025
Kako je navedeno, Izrael neće okupirati niti anektirati Pojas Gaze, a Gaza će postati zona bez terorizma i "biće obnovljena za dobrobit stanovnika Gaze".
(Telegraf)
