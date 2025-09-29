Svet

BELA KUĆA OBJAVILA MAPU: Ovako će u budućnosti izgledati Pojas Gaze

V.N.

29. 09. 2025. u 21:27

BELA kuća objavila je mapu i detalje Trampovog plana za mir u Gazi

Foto AP

Nakon današnjeg sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Bela kuća objavila je mapu i detalje Trampovog plana za mir u Gazi

Kako je navedeno, Izrael neće okupirati niti anektirati Pojas Gaze, a Gaza će postati zona bez terorizma i "biće obnovljena za dobrobit stanovnika Gaze".

(Telegraf)

