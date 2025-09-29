BELA KUĆA OBJAVILA MAPU: Ovako će u budućnosti izgledati Pojas Gaze

BELA kuća objavila je mapu i detalje Trampovog plana za mir u Gazi

Foto AP

Nakon današnjeg sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Bela kuća objavila je mapu i detalje Trampovog plana za mir u Gazi

JUST IN - White House releases map and details of Trump-Gaza peace plan: Israel will not occupy or annex the Gaza Strip, Gaza will become a terror-free zone and "will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza." The deal also includes a prisoner swap. pic.twitter.com/arTowILQ3t — Disclose.tv (@disclosetv) September 29, 2025

Kako je navedeno, Izrael neće okupirati niti anektirati Pojas Gaze, a Gaza će postati zona bez terorizma i "biće obnovljena za dobrobit stanovnika Gaze".

(Telegraf)

