ZAVRŠEN SASTANAK TRAMPA I NETANJAHUA: Bela kuća objavila plan za okončanje sukoba

BELA kuća je objavila "sveobuhvatni" plan Donalda Trampa za okončanje sukoba u Gazi koji sadrži 20 tačaka, prenose mediji. Trampov predlog za Gazu zahteva trenutni prekid sukoba, povlačenje izraelskih trupa i zamrzavanje neprijateljstava u zamenu za oslobađanje talaca.

Tramp je dao 72 sata da oslobodi taoce nakon što Izrael prihvati njegov predloženi sporazum.

- Plan ne podrazumeva prisilno raseljavanje stanovnika Gaze, kao ni okupaciju ili aneksiju enklave od strane Izraela - navodi se u dokumentu Bele kuće.

Dodaje se da SAD predlažu stvaranje privremenih međunarodnih stabilizacionih snaga za Pojas Gaze i njihovo raspoređivanje u enklavu.

Plan predviđa amnestiju za članove Hamasa koji pristanu na razoružanje i mirnu koegzistenciju. Trampov plan za Gazu zahteva stvaranje posebne ekonomske zone u Pojasu, sa povlašćenim uslovima za zemlje učesnice.

Američki predsednik Donald Tramp sastao se danas u Beloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a sastanak je, kako prenose američki mediji, završen i čeka se obraćanje predsednika SAD i izraelskog premijera.

Nezadovoljstvo izazvano izraelskim vojnim akcijama sve više se preliva na ekonomsku, kulturnu i sportsku sferu, dok raste pritisak na Tel Aviv da prihvati diplomatsko rešenje.

Kako navodi portal "Aksios", tokom sastanka u Beloj kući Netanjahu se izvinio katarskom premijeru Muhamedu bin Abdulrahmanu bin Džasim El Taniju zbog nedavnih izraelskih napada na Dohu i ubistva katarskog oficira bezbednosti.

Ovo retko izvinjenje, koje je potvrdilo više izraelskih medija, ukazuje na značaj koji Tel Aviv pridaje ulozi Katara u diplomatskom procesu i njegovoj sposobnosti da posreduje u eventualnom prekidu vatre.

