ZAVRŠEN SASTANAK TRAMPA I NETANJAHUA: Bela kuća objavila plan za okončanje sukoba
BELA kuća je objavila "sveobuhvatni" plan Donalda Trampa za okončanje sukoba u Gazi koji sadrži 20 tačaka, prenose mediji. Trampov predlog za Gazu zahteva trenutni prekid sukoba, povlačenje izraelskih trupa i zamrzavanje neprijateljstava u zamenu za oslobađanje talaca.
Tramp je dao 72 sata da oslobodi taoce nakon što Izrael prihvati njegov predloženi sporazum.
- Plan ne podrazumeva prisilno raseljavanje stanovnika Gaze, kao ni okupaciju ili aneksiju enklave od strane Izraela - navodi se u dokumentu Bele kuće.
Dodaje se da SAD predlažu stvaranje privremenih međunarodnih stabilizacionih snaga za Pojas Gaze i njihovo raspoređivanje u enklavu.
Plan predviđa amnestiju za članove Hamasa koji pristanu na razoružanje i mirnu koegzistenciju. Trampov plan za Gazu zahteva stvaranje posebne ekonomske zone u Pojasu, sa povlašćenim uslovima za zemlje učesnice.
Američki predsednik Donald Tramp sastao se danas u Beloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a sastanak je, kako prenose američki mediji, završen i čeka se obraćanje predsednika SAD i izraelskog premijera.
Nezadovoljstvo izazvano izraelskim vojnim akcijama sve više se preliva na ekonomsku, kulturnu i sportsku sferu, dok raste pritisak na Tel Aviv da prihvati diplomatsko rešenje.
Kako navodi portal "Aksios", tokom sastanka u Beloj kući Netanjahu se izvinio katarskom premijeru Muhamedu bin Abdulrahmanu bin Džasim El Taniju zbog nedavnih izraelskih napada na Dohu i ubistva katarskog oficira bezbednosti.
Ovo retko izvinjenje, koje je potvrdilo više izraelskih medija, ukazuje na značaj koji Tel Aviv pridaje ulozi Katara u diplomatskom procesu i njegovoj sposobnosti da posreduje u eventualnom prekidu vatre.
(RT)
Preporučujemo
ŠOK U KIJEVU: Ukrajinski poslanici žele da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir
29. 09. 2025. u 20:38
ZVAO GA IZ BELE KUĆE! Netanjahu se telefonom izvinio katarskom premijeru zbog napada u Dohi
29. 09. 2025. u 19:45
NETANJAHU STIGAO U BELU KUĆU: Tramp uveren u postizanje mirovnog sporazuma
29. 09. 2025. u 18:25
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)