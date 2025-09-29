Svet

ZAVRŠEN SASTANAK TRAMPA I NETANJAHUA: Bela kuća objavila plan za okončanje sukoba

В. Н.

29. 09. 2025. u 20:51

BELA kuća je objavila "sveobuhvatni" plan Donalda Trampa za okončanje sukoba u Gazi koji sadrži 20 tačaka, prenose mediji. Trampov predlog za Gazu zahteva trenutni prekid sukoba, povlačenje izraelskih trupa i zamrzavanje neprijateljstava u zamenu za oslobađanje talaca.

ЗАВРШЕН САСТАНАК ТРАМПА И НЕТАНЈАХУА: Бела кућа објавила план за окончање сукоба

Foto: Tanjug

 

Tramp je dao 72 sata da oslobodi taoce nakon što Izrael prihvati njegov predloženi sporazum.

- Plan ne podrazumeva prisilno raseljavanje stanovnika Gaze, kao ni okupaciju ili aneksiju enklave od strane Izraela - navodi se u dokumentu Bele kuće.

Dodaje se da SAD predlažu stvaranje privremenih međunarodnih stabilizacionih snaga za Pojas Gaze i njihovo raspoređivanje u enklavu.

Plan predviđa amnestiju za članove Hamasa koji pristanu na razoružanje i mirnu koegzistenciju. Trampov plan za Gazu zahteva stvaranje posebne ekonomske zone u Pojasu, sa povlašćenim uslovima za zemlje učesnice.

Foto: Tanjug

Američki predsednik Donald Tramp sastao se danas u Beloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a sastanak je, kako prenose američki mediji, završen i čeka se obraćanje predsednika SAD i izraelskog premijera.

Nezadovoljstvo izazvano izraelskim vojnim akcijama sve više se preliva na ekonomsku, kulturnu i sportsku sferu, dok raste pritisak na Tel Aviv da prihvati diplomatsko rešenje.

Kako navodi portal "Aksios", tokom sastanka u Beloj kući Netanjahu se izvinio katarskom premijeru Muhamedu bin Abdulrahmanu bin Džasim El Taniju zbog nedavnih izraelskih napada na Dohu i ubistva katarskog oficira bezbednosti.

Ovo retko izvinjenje, koje je potvrdilo više izraelskih medija, ukazuje na značaj koji Tel Aviv pridaje ulozi Katara u diplomatskom procesu i njegovoj sposobnosti da posreduje u eventualnom prekidu vatre.

(RT)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu