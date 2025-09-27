MASK PONOVO U CENTRU SKANDALA: Pominje se u novim Epstinovim fajlovima (FOTO)

AMERIČKI biznismen Elon Mask je, prema kopiji dnevnih rasporeda Džefrija Epstina objavljenih u petak, trebao da poseti Epstinovo privatno ostrvo u decembru 2014. godine.

- Podsetnik: Ilon Mask na ostrvu 6. decembra (da li to i dalje stoji?) - navodi se u jednom zapisu u kalendaru.

BREAKING: Elon Musk is in the Epstein files. pic.twitter.com/OxcFSxiMX2 — Keith Edwards (@keithedwards) September 26, 2025

Dokument, međutim, ne sadrži dodatne informacije o tome kako je zapis nastao niti da li je milijarder zaista posetio privatno ostrvo.

Mask je u petak demantovao tvrdnje na društvenoj mreži Iks.

- Ovo je netačno - napisao je bez dodatnog objašnjenja.

Epstinova dokumenta, odnosno dnevni rasporedi, objavljeni su u petak i uključuju imena najimućnijih ličnosti svetske scene.

Oversight Democrats just released new documents revealing that Steve Bannon, Peter Thiel, and Elon Musk are in the Epstein files.



Looks like Musk visited the island 👀 pic.twitter.com/4IpEUHWUJN — Mike Nellis (@MikeNellis) September 26, 2025

Među novoobjavljenim zapisima pominje se milijarder Piter Til, sa kojim je Epstin planirao ručak u novembru 2017. godine, kao i doručak zakazan za februar 2019. godine sa bivšim saradnikom Bele kuće, Stivom Benonom.

Za sada nije potvrđeno da li su ti sastanci zaista održani.

Predstavnici Ilona Maska, Pitera Tila i Stiva Benona nisu odgovorili na upite novinara, a nijedan od navedenih nije optužen u vezi sa slučajem Džefrija Epstina, prenose mediji.

