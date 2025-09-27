Svet

MASK PONOVO U CENTRU SKANDALA: Pominje se u novim Epstinovim fajlovima (FOTO)

Jovana Švedić

27. 09. 2025. u 17:55

AMERIČKI biznismen Elon Mask je, prema kopiji dnevnih rasporeda Džefrija Epstina objavljenih u petak, trebao da poseti Epstinovo privatno ostrvo u decembru 2014. godine.

AP Photo/Matt Rourke

- Podsetnik: Ilon Mask na ostrvu 6. decembra (da li to i dalje stoji?) - navodi se u jednom zapisu u kalendaru.

Dokument, međutim, ne sadrži dodatne informacije o tome kako je zapis nastao niti da li je milijarder zaista posetio privatno ostrvo.

Mask je u petak demantovao tvrdnje na društvenoj mreži Iks.

- Ovo je netačno - napisao je bez dodatnog objašnjenja.

Epstinova dokumenta, odnosno dnevni rasporedi, objavljeni su u petak i uključuju imena najimućnijih ličnosti svetske scene.

Među novoobjavljenim zapisima pominje se milijarder Piter Til, sa kojim je Epstin planirao ručak u novembru 2017. godine, kao i doručak zakazan za februar 2019. godine sa bivšim saradnikom Bele kuće, Stivom Benonom.

Za sada nije potvrđeno da li su ti sastanci zaista održani.

Predstavnici Ilona Maska, Pitera Tila i Stiva Benona nisu odgovorili na upite novinara, a nijedan od navedenih nije optužen u vezi sa slučajem Džefrija Epstina, prenose mediji.

