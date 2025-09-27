MASK PONOVO U CENTRU SKANDALA: Pominje se u novim Epstinovim fajlovima (FOTO)
AMERIČKI biznismen Elon Mask je, prema kopiji dnevnih rasporeda Džefrija Epstina objavljenih u petak, trebao da poseti Epstinovo privatno ostrvo u decembru 2014. godine.
- Podsetnik: Ilon Mask na ostrvu 6. decembra (da li to i dalje stoji?) - navodi se u jednom zapisu u kalendaru.
Dokument, međutim, ne sadrži dodatne informacije o tome kako je zapis nastao niti da li je milijarder zaista posetio privatno ostrvo.
Mask je u petak demantovao tvrdnje na društvenoj mreži Iks.
- Ovo je netačno - napisao je bez dodatnog objašnjenja.
Epstinova dokumenta, odnosno dnevni rasporedi, objavljeni su u petak i uključuju imena najimućnijih ličnosti svetske scene.
Među novoobjavljenim zapisima pominje se milijarder Piter Til, sa kojim je Epstin planirao ručak u novembru 2017. godine, kao i doručak zakazan za februar 2019. godine sa bivšim saradnikom Bele kuće, Stivom Benonom.
Za sada nije potvrđeno da li su ti sastanci zaista održani.
Predstavnici Ilona Maska, Pitera Tila i Stiva Benona nisu odgovorili na upite novinara, a nijedan od navedenih nije optužen u vezi sa slučajem Džefrija Epstina, prenose mediji.
