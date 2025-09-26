MAĐARSKI DRONOVI UŠLI U UKRAJINU?! Hitno se oglasio Zelenski

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je 26. septembra da su izviđački dronovi, za koje se sumnja da pripadaju Mađarskoj, narušili vazdušni prostor Ukrajine duž granice.

Ovo je prvi prijavljeni slučaj ovakve vrste. U objavi na mreži Iks, Zelenski je naveo da su ukrajinske snage zabeležile upade dronova u pogranična područja i da preliminarne procene pokazuju kako su bespilotne letelice „sprovodile izviđanje industrijskog potencijala ukrajinskih graničnih zona“.

- Naložio sam da se sve dostupne informacije provere i da se hitno sastavljaju izveštaji o svakom zabeleženom incidentu - poručio je Zelenski, prenosi Kijev indipendent.

Mađarska se zvanično nije oglasila povodom optužbi.

U svom obraćanju Zelenski je takođe saopštio da je ukrajinska vojska oborila ruski avion Su-34 iznad Zaporožja i izvestio o napretku u kontraofanzivi kod Dobropolja u Donjeckoj oblasti. Prema njegovim rečima, oslobođeno je skoro 169 kvadratnih kilometara teritorije, a ruska vojska pretrpela je velike gubitke u ljudstvu.

Bezbednosne tenzije u regionu

Optužbe o mađarskim dronovima pojavljuju se u trenutku pojačanih bezbednosnih tenzija na istočnom krilu NATO-a. Ranije su ruski dronovi više puta narušavali vazdušni prostor Rumunije i Poljske, što je u slučaju Poljske izazvalo reakciju NATO-a.

Mađarska i Slovačka nisu pozvane na video-konferenciju visokog nivoa 26. septembra, na kojoj je razgovarano o izgradnji „zida od dronova“ duž istočne granice EU, potvrdio je portparol Evropske komisije Toma Regnije.

Obe zemlje, koje od početka rata u Ukrajini održavaju bliže odnose sa Moskvom, često su se protivile oštrijim merama EU protiv Rusije.

