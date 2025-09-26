MAĐARSKI DRONOVI UŠLI U UKRAJINU?! Hitno se oglasio Zelenski
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je 26. septembra da su izviđački dronovi, za koje se sumnja da pripadaju Mađarskoj, narušili vazdušni prostor Ukrajine duž granice.
Ovo je prvi prijavljeni slučaj ovakve vrste. U objavi na mreži Iks, Zelenski je naveo da su ukrajinske snage zabeležile upade dronova u pogranična područja i da preliminarne procene pokazuju kako su bespilotne letelice „sprovodile izviđanje industrijskog potencijala ukrajinskih graničnih zona“.
- Naložio sam da se sve dostupne informacije provere i da se hitno sastavljaju izveštaji o svakom zabeleženom incidentu - poručio je Zelenski, prenosi Kijev indipendent.
Mađarska se zvanično nije oglasila povodom optužbi.
U svom obraćanju Zelenski je takođe saopštio da je ukrajinska vojska oborila ruski avion Su-34 iznad Zaporožja i izvestio o napretku u kontraofanzivi kod Dobropolja u Donjeckoj oblasti. Prema njegovim rečima, oslobođeno je skoro 169 kvadratnih kilometara teritorije, a ruska vojska pretrpela je velike gubitke u ljudstvu.
Bezbednosne tenzije u regionu
Optužbe o mađarskim dronovima pojavljuju se u trenutku pojačanih bezbednosnih tenzija na istočnom krilu NATO-a. Ranije su ruski dronovi više puta narušavali vazdušni prostor Rumunije i Poljske, što je u slučaju Poljske izazvalo reakciju NATO-a.
Mađarska i Slovačka nisu pozvane na video-konferenciju visokog nivoa 26. septembra, na kojoj je razgovarano o izgradnji „zida od dronova“ duž istočne granice EU, potvrdio je portparol Evropske komisije Toma Regnije.
Obe zemlje, koje od početka rata u Ukrajini održavaju bliže odnose sa Moskvom, često su se protivile oštrijim merama EU protiv Rusije.
BONUS VIDEO
"ZELENSKI POČINjE DA LUDI, VIDI ČUDOVIŠTA" Reakcija Sijarta na tvrdnju o dronovima u Ukrajini
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "počinje da ludi", povodom njegove izjave da je bilo kršenja vazdušnog prostora Ukrajine izviđačkim dronovima, za koje je naveo da su verovatno bili mađarski.
26. 09. 2025. u 17:14
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)