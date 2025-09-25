"AMERIČKO NAORUŽANJE STALNO PRISTIŽE U UKRAJINU" Rute otvorio karte - Troškove pokrivaju saveznici Vašingtona
AMERIČKO naoružanje neprekidno će stizati u Ukrajinu, dok će troškove za to snositi saveznici Vašingtona, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
- Primetićete stalan protok američkog oružja ka Ukrajini, koji plaćaju njihovi saveznici - saopštio je on u intervjuu za televiziju „Foks njuz“.
Istovremeno, odgovarajući na pitanje o mogućim promenama u stavu američkog lidera Donalda Trampa u vezi sa situacijom na ratištu u Ukrajini, generalni sekretar je dodao da „nije siguran da je predsednik promenio svoje mišljenje“.
Pored toga, Rute nije želeo da odgovori na pitanje da li postoje dokazi o umešanosti Rusije u incidente sa dronovima iznad vazdušnog prostora zemalja NATO-a.
Podsetimo, u utorak, nakon sastanka sa Vladimirom Zelenskim na Generalnoj skupštini UN, Tramp je izjavio da bi, uz podršku Evropske unije Ukrajina mogla da povrati svoju zemlju u prvobitnom obliku i možda čak i da ode dalje. Zelenski je kasnije saopštio da je bio iznenađen tom izjavom.
Pored toga, Tramp je na svojoj društvenoj mreži Istina napisao da Rusija, prema njegovom mišljenju, vodi besmislenu borbu u Ukrajini i opisao Rusiju kao „papirnog tigra“.
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov naveo je da je Tramp dao nove izjave u vezi sa situacijom u Ukrajini nakon razgovora sa Vladimirom Zelenskim, najverovatnije vođen viđenjem lidera kijevskog režima.
Prema rečima Peskova, Kremlj nije čuo direktne izjave američkog lidera o odustajanju od konstruktivnog kursa za rešavanje ukrajinskog sukoba.
Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da predstavnici zemalja NATO-a treba da budu svesni „čime se igraju” kada govore o planovima da se Kijevu dozvoli da gađa ciljeve duboko na teritoriji Rusije sistemima koje je Zapad isporučio Ukrajini.
(Sputnjik)
