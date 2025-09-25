RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane

RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.

Foto: Printscreen

Oko 13 časova ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da dronovi prete Černigovu, pozvavši stanovništvo da potraži zaklon. Do 14.30, šef gradske vojne administracije Dmitro Brižinski potvrdio je preko Telegrama da je grad pod napadom:

- Neprijatelj napada kritičnu infrastrukturu grada. Ostanite na bezbednim mestima - poručio je. Lokalno komunalno preduzeće Černigovvodokanal savetovalo je stanovnike da obezbede zalihe vode.

Ranije tog dana napadnut je i Nižin. Gradonačelnik Oleksandr Kodola saopštio je da je u kratkom intervalu između 7.20 i 7.45 časova zabeleženo 14 udara dronova.

Neki nisu eksplodirali, ali su drugi izazvali požar na jednom infrastrukturnom objektu izvan grada, piše Kijev post.

Oko 30.000 ljudi ostalo je bez struje, ali povređenih nije bilo.

- Sve službe će izaći na teren kada se situacija stabilizuje, jer je već bilo nesrećnih slučajeva kada neprijatelj ponovo napada isti cilj - rekao je Kodola. Trenutno se voda i struja obezbeđuju generatorima, ali samo u ograničenim vremenskim intervalima.

Kritike zbog loše ukrajinske odbrane

Monitoring kanal „Nikolajevski Vanek“, povezan sa visokim ukrajinskim zvaničnikom, oštro je kritikovao nedostatak odbrane u regionu:

- Černigov je ponovo pod napadom, a u skoro celoj oblasti nema nikakvih kontramera. Ko treba da reaguje da se ovakve situacije više ne dešavaju i da se konačno preduzmu mere protiv dronova u Černigovskoj oblasti?

Ruski napadi na Černigovsku oblast nastavljaju se dronovima i raketama.

Foto Printskrin Jutjub Salute Russia

Samo dan ranije, prema izveštaju ukrajinskih kopnenih snaga, dve balističke rakete pogodile su jedan vojni poligon u regionu, pri čemu je stradao neodređen broj vojnika.

- Zbog preciznog udara na sklonište, uprkos preduzetim merama bezbednosti, nije bilo moguće u potpunosti izbeći gubitke - navedeno je u saopštenju.

Iako lokacija nije objavljena, kanal „Nikolajevski Vanek“ izvestio je da su dronovi leteli ka mestu Gončarivske, gde se nalazi 242. kombinovani vojni poligon.

- Neko sra*e kruži iznad Černigova, a mi gubimo ljude na licu mesta. Nije prvi put, nije drugi, pa ni treći. I nemojte mi ponovo govoriti da su "vojnici sami krivi" - navedeno je u jednoj od poruka.

Ove godine zabeleženo je više ruskih udara na ukrajinske vojne poligone. Na primer, 12. avgusta raketa je ubila jednog vojnika i ranila još 11, dok su desetine pretrpele psihičke i sluhovne traume. Raniji napadi u julu i junu izazvali su dodatne žrtve, uključujući udar 1. juna kada je poginulo 12, a više od 60 bilo povređeno. Taj događaj doveo je do ostavke komandanta kopnenih snaga Mihaila Drapatog.