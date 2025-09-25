RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat

AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.

Foto: US European Command

- To će biti rat - rekao je on za radio RTL, odgovarajući na pitanje o mogućoj reakciji Moskve.

Diplomata je napomenuo da avioni Alijanse često povređuju vazdušni prostor Rusije, pa ih ipak niko ne obara.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je izjavio da zemlje NATO-a treba da otvaraju vatru na ruske avione ukoliko uđu u vazdušni prostor Alijanse.

Ranije je televizije „Si-En-En“ javila da među zemljama NATO-a ne postoji konsenzus o ideji obaranja ruskih aviona pod izgovorom narušavanja vazdušnog prostora Alijanse. Prema navodima televizije, Sjedinjene Američke Države, Poljska i baltičke države jasno su stavile do znanja da se zalažu za „vojni odgovor“, dok je niz drugih zemalja, uključujući Nemačku, pozvao na uzdržanost.

NATO je 23. septembra izdao saopštenje u kojem obećava odlučan odgovor na svako kršenje vazdušnog prostora zemalja-članica. Saopštenje je usledilo nakon konsultacija održanih posle incidenta sa vojnim avionima na nebu iznad Estonije.

Prema televiziji „Si-En-En“, Estonija i Poljska su želele da u saopštenje uključe izjavu da će se na „dalja kršenja od strane Rusije“ dati snažan odgovor. Berlin i nekoliko zemalja južne Evrope zahtevali su da se ova fraza ukloni, plašeći se eskalacije.

Ministarstvo odbrane Rusije više puta je saopštilo da ruski avioni lete u strogom poštovanju međunarodnih propisa koji regulišu korišćenje vazdušnog prostora iznad neutralnih voda, bez presecanja vazdušnih ruta ili opasno bliskih susreta sa stranim avionima.

(Sputnjik)