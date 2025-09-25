Svet

RUSKI AVIONI BLIZU SAD: Reagovala američka protivvazdušna odbrana

В. Н.

25. 09. 2025. u 15:47

SEVERNOAMERIČKA komanda protivvazdušne odbrane (NORAD) saopštila je da je u sredu otkrila i pratila četiri ruska vojna aviona u međunarodnom vazdušnom prostoru blizu Aljaske.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- NORAD je 24. septembra 2025. godine otkrio i pratio dva aviona Tu-95 i dva Su-35 koji su delovali u zoni za identifikaciju protivvazdušne odbrane Aljaske - navodi se u saopštenju na sajtu NORAD-a.

U saopštenju se navodi da su ruski vojni avioni ostali u međunarodnom vazdušnom prostoru i nisu uzlazili u suvereni vazdušni prostor Kanade ili Sjedinjenih Američkih Država.

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države ne posmatraju aktivnost Rusije u međunarodnom vazdušnom prostoru u blizini Aljaske kao pretnju, ističe se u saopštenju.

Za identifikovanje i presretanje ruskih aviona američka vojska podigla je avion E-3, četiri F-16 i četiri KC-135.

Ministarstvo odbrane Rusije više puta je saopštilo da ruski avioni lete u strogom poštovanju međunarodnih propisa koji regulišu korišćenje vazdušnog prostora iznad neutralnih voda, bez presecanja vazdušnih ruta ili opasno bliskih susreta sa stranim avionima.

(Sputnjik)

