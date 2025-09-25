Svet

INDIJA UVELA POLICIJSKI ČAS NAKON NASILNIH PROTESTA: Najmanje četiri osobe ubijene u sukobima policije i demonstranata (VIDEO)

Jovana Švedić

25. 09. 2025. u 11:28

INDIJSKE snage bezbednosti uvele su policijski čas u gradu Leh, glavnom gradu himalajskog regiona Ladak, nakon što su najmanje četiri osobe ubijene u sukobima između policije i demonstranata koji su zahtevali državnost za ovu federalnu teritoriju.

ИНДИЈА УВЕЛА ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС НАКОН НАСИЛНИХ ПРОТЕСТА: Најмање четири особе убијене у сукобима полиције и демонстраната (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

U nasilnim protestima koji su se dogodili u sredu, na desetine ljudi je povređeno, a zgrada lokalne kancelarije vladajuće stranke BJP je zapaljena. 

Vlada je za nasilje okrivila lidera protesta aktivistu Sonama Vangčuka koji je odbacio optužbe kao neosnovane.

- On je nastavio sa štrajkom glađu i obmanjivao je ljude poređenjem protesta u stilu Arapskog proleća i pozivima na generacijske proteste poput onih u Nepalu - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo dodaje da su demonstranti napali kancelariju BJP, zapalili zgradu i policijsko vozilo kada je najmanje 30 policajaca povređeno. 

- Policija je u samoodbrani morala da otvori vatru pri čemu je nažalost bilo žrtava - dodaje se u saopštenju. 

Za sada nije poznato šta je tačno pokrenulo nasilje u sredu, međutim kako mediji prenose, protesti u regionu traju mesecima.

Guverner Ladaka, Kavinder Gupta, koji je postavljen od strane federalne vlasti, rekao je da je pokrenuta istraga o incidentima.

-Proteklih dana postojali su pokušaji da se narod podstakne na nasilje, a protest je upoređivan sa onima u Bangladešu i Nepalu. Ovo miriše na zaveru - izjavio je.

Sledeći sastanci između demonstranata i zvaničnika zakazani su za četvrtak i petak, a 6. oktobra bi trebalo da se sastane i vladaina komisija sa liderima iz regiona.

Ladak je teritorija sa muslimansko-budističkim stanovništvom koja je izgubila status poluautonomne regije 2019. godine kada je BJP odlučila da ga odvoji od države Džamu i Kašmir i stavi pod direktnu upravu federalne vlasti. 

Mesto sukoba, region Leh, se nalazi na osetljivoj geopolitičkoj tački između Indije, Kine i Pakistana. 

U njemu dominira budistička zajednica koja decenijama zahteva nezavisnost, a sa druge strane većinski okrug Kargil traži da bude reintegrisan u indijski deo Kašmira. Od 2019. godine obe zajednice zahtevaju vraćanje statusa države i veću autonomiju što bi im obezbedilo bolje zapošljavanje i zastupljenost u institucijama, prenosi Bi-Bi-Si.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta