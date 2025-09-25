INDIJA UVELA POLICIJSKI ČAS NAKON NASILNIH PROTESTA: Najmanje četiri osobe ubijene u sukobima policije i demonstranata (VIDEO)
INDIJSKE snage bezbednosti uvele su policijski čas u gradu Leh, glavnom gradu himalajskog regiona Ladak, nakon što su najmanje četiri osobe ubijene u sukobima između policije i demonstranata koji su zahtevali državnost za ovu federalnu teritoriju.
U nasilnim protestima koji su se dogodili u sredu, na desetine ljudi je povređeno, a zgrada lokalne kancelarije vladajuće stranke BJP je zapaljena.
Vlada je za nasilje okrivila lidera protesta aktivistu Sonama Vangčuka koji je odbacio optužbe kao neosnovane.
- On je nastavio sa štrajkom glađu i obmanjivao je ljude poređenjem protesta u stilu Arapskog proleća i pozivima na generacijske proteste poput onih u Nepalu - navodi se u saopštenju.
Ministarstvo dodaje da su demonstranti napali kancelariju BJP, zapalili zgradu i policijsko vozilo kada je najmanje 30 policajaca povređeno.
- Policija je u samoodbrani morala da otvori vatru pri čemu je nažalost bilo žrtava - dodaje se u saopštenju.
Za sada nije poznato šta je tačno pokrenulo nasilje u sredu, međutim kako mediji prenose, protesti u regionu traju mesecima.
Guverner Ladaka, Kavinder Gupta, koji je postavljen od strane federalne vlasti, rekao je da je pokrenuta istraga o incidentima.
-Proteklih dana postojali su pokušaji da se narod podstakne na nasilje, a protest je upoređivan sa onima u Bangladešu i Nepalu. Ovo miriše na zaveru - izjavio je.
Sledeći sastanci između demonstranata i zvaničnika zakazani su za četvrtak i petak, a 6. oktobra bi trebalo da se sastane i vladaina komisija sa liderima iz regiona.
Ladak je teritorija sa muslimansko-budističkim stanovništvom koja je izgubila status poluautonomne regije 2019. godine kada je BJP odlučila da ga odvoji od države Džamu i Kašmir i stavi pod direktnu upravu federalne vlasti.
Mesto sukoba, region Leh, se nalazi na osetljivoj geopolitičkoj tački između Indije, Kine i Pakistana.
U njemu dominira budistička zajednica koja decenijama zahteva nezavisnost, a sa druge strane većinski okrug Kargil traži da bude reintegrisan u indijski deo Kašmira. Od 2019. godine obe zajednice zahtevaju vraćanje statusa države i veću autonomiju što bi im obezbedilo bolje zapošljavanje i zastupljenost u institucijama, prenosi Bi-Bi-Si.
