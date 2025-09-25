INDIJA UVELA POLICIJSKI ČAS NAKON NASILNIH PROTESTA: Najmanje četiri osobe ubijene u sukobima policije i demonstranata (VIDEO)

INDIJSKE snage bezbednosti uvele su policijski čas u gradu Leh, glavnom gradu himalajskog regiona Ladak, nakon što su najmanje četiri osobe ubijene u sukobima između policije i demonstranata koji su zahtevali državnost za ovu federalnu teritoriju.

Foto: Printscreen

U nasilnim protestima koji su se dogodili u sredu, na desetine ljudi je povređeno, a zgrada lokalne kancelarije vladajuće stranke BJP je zapaljena.

🚨 India isn't Nepal DO NOT make it one. This madness should be addressed immediately.



Peaceful protest? CRPF vehicles torched, BJP HQ gutted, So called Peaceful protest turns full blown violence in #Ladakh



Is this really about the sixth schedule or a well planned move to… pic.twitter.com/sKaO3qfK7c — Kallkiie (@_iamkiki09) September 24, 2025

Vlada je za nasilje okrivila lidera protesta aktivistu Sonama Vangčuka koji je odbacio optužbe kao neosnovane.

- On je nastavio sa štrajkom glađu i obmanjivao je ljude poređenjem protesta u stilu Arapskog proleća i pozivima na generacijske proteste poput onih u Nepalu - navodi se u saopštenju.

After Manipur, the situation in Ladakh has gone out of control. Police vehicles have been set on fire, and the ruling BJP’s offices have been burned down. Removing Modi is the only solution to save India.#Ladakh pic.twitter.com/GMGwemVdm6 — Anuska Tiwari (@Annutiwariii) September 24, 2025

Ministarstvo dodaje da su demonstranti napali kancelariju BJP, zapalili zgradu i policijsko vozilo kada je najmanje 30 policajaca povređeno.

- Policija je u samoodbrani morala da otvori vatru pri čemu je nažalost bilo žrtava - dodaje se u saopštenju.

🚨Uttarakhand🚨#Indian #GenZ



The youth protest that began in Manipur had reached #Ladakh, today it has spread to India's major cities. In #Uttarakhand large numbers of students are on the streets. The Modi govt will have to go, otherwise we stand at the doorstep of a… pic.twitter.com/FW8gNldbi2 — Anuska Tiwari (@Annutiwariii) September 25, 2025

Za sada nije poznato šta je tačno pokrenulo nasilje u sredu, međutim kako mediji prenose, protesti u regionu traju mesecima.

Guverner Ladaka, Kavinder Gupta, koji je postavljen od strane federalne vlasti, rekao je da je pokrenuta istraga o incidentima.

-Proteklih dana postojali su pokušaji da se narod podstakne na nasilje, a protest je upoređivan sa onima u Bangladešu i Nepalu. Ovo miriše na zaveru - izjavio je.

लेह लद्दाख हिंसा में आज 4 लोगों की मौत की खबर है और 70 से ज्यादा लोग घायल है।



सोनम वांगचुक शांति की अपील कर चुके है।



नरेंद्र मोदी के राज में पहले मणिपुर और अब लेह जल रहा है। #Ladakh #sonamwangchuck pic.twitter.com/fUFaWCjlEm — Deepak Khatri (@Deepakkhatri812) September 24, 2025

Sledeći sastanci između demonstranata i zvaničnika zakazani su za četvrtak i petak, a 6. oktobra bi trebalo da se sastane i vladaina komisija sa liderima iz regiona.

Ladak je teritorija sa muslimansko-budističkim stanovništvom koja je izgubila status poluautonomne regije 2019. godine kada je BJP odlučila da ga odvoji od države Džamu i Kašmir i stavi pod direktnu upravu federalne vlasti.

Mesto sukoba, region Leh, se nalazi na osetljivoj geopolitičkoj tački između Indije, Kine i Pakistana.

U njemu dominira budistička zajednica koja decenijama zahteva nezavisnost, a sa druge strane većinski okrug Kargil traži da bude reintegrisan u indijski deo Kašmira. Od 2019. godine obe zajednice zahtevaju vraćanje statusa države i veću autonomiju što bi im obezbedilo bolje zapošljavanje i zastupljenost u institucijama, prenosi Bi-Bi-Si.

