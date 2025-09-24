Svet

OGLASIO SE BERLIN: Trampovi komentari daju nadu...

В. Н.

24. 09. 2025. u 14:39

KOMENTARI američkog predsednika Donalda Trampa u kojima podržava Ukrajinu da vrati teritoriju koju je zauzela Rusija daju Nemačkoj nadu da se o strožim sankcijama protiv Moskve može intenzivnije razgovarati, saopšteno je danas iz nemačke vlade, prenosi Rojters.

Foto: Profimedia

- Osnovni ton Trampovih izjava odgovara političkim ciljevima nemačke vlade, koja nedeljama i mesecima radi na tome da osigura da zapadni pritisak na agresora, Rusiju, ostane visok i da se povećava - rekao je portparol vlade u Berlinu na redovnoj vladinoj konferenciji za novinare.

Tramp je u utorak rekao da veruje da Ukrajina može povratiti svu teritoriju koju je Rusija zauzela.

- Ukrajina će moći da povrati svoju zemlju u njenom prvobitnom obliku i, ko zna, možda čak i ode dalje od toga. Putin i Rusija su u velikim ekonomskim problemima i ovo je vreme da Ukrajina deluje - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Truth Social".

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

