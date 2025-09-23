"TO NIJE DOVOLJNO!" Medeved poslao poruku Trampu posle njegovog govora u UN
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, izjavio je nakon Trampovog govora na Generalnoj skupštini UN, da je Rusija spremna da se pridržava Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START), koji je on potpisao 2010. godine, dodavši da sada Trampova administracija mora da donese odluku.
- Samo pridržavanje sporazuma nije dovoljno. Sjedinjene Države moraju da odustanu od slabljenja Rusije sankcijama i carinama. U suprotnom, rizik od direktnog konflikta ostaje - istakao je Medvedev na platformi Iks.
Podsetimo, ugovor o smanjenju strateškog naoružanja kojim se ograničavaju nuklearni arsenali SAD i Rusije ističe u februaru, a iz Kremlja su poručili da pozicija Rusije zavisi od stava SAD.
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna da još godinu dana po isteku Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (START) sa SAD poštuje ograničenja iz tog sporazuma, a da će koraci za usklađivanje sa ograničenjima doneti rezultate ako SAD recipročno odgovore.
On je na sastanku Saveta bezbednosti Rusije istakao da strateška stabilnost u svetu nastavlja da degradira.
- Nažalost, ona se nastavlja da degradira, što je uzrokovano ukupnim uticajem čitavog niza faktora, uključujući i negativne, koji izazivaju pogoršanje postojećih i pojavu novih strateških rizika - rekao je Putin na sastanku.
(Sputnjik)
