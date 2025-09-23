Svet

"TO NIJE DOVOLJNO!" Medeved poslao poruku Trampu posle njegovog govora u UN

Марија Стевановић
Marija Stevanović

23. 09. 2025. u 22:53

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, izjavio je nakon Trampovog govora na Generalnoj skupštini UN, da je Rusija spremna da se pridržava Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START), koji je on potpisao 2010. godine, dodavši da sada Trampova administracija mora da donese odluku.

ТО НИЈЕ ДОВОЉНО! Медевед послао поруку Трампу после његовог говора у УН

Dmitrij Medvedev, Foto AP

- Samo pridržavanje sporazuma nije dovoljno. Sjedinjene Države moraju da odustanu od slabljenja Rusije sankcijama i carinama. U suprotnom, rizik od direktnog konflikta ostaje - istakao je Medvedev na platformi Iks.

Podsetimo, ugovor o smanjenju strateškog naoružanja kojim se ograničavaju nuklearni arsenali SAD i Rusije ističe u februaru, a iz Kremlja su poručili da pozicija Rusije zavisi od stava SAD.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Rusija spremna da još godinu dana po isteku Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (START) sa SAD poštuje ograničenja iz tog sporazuma, a da će koraci za usklađivanje sa ograničenjima doneti rezultate ako SAD recipročno odgovore.

On je na sastanku Saveta bezbednosti Rusije istakao da strateška stabilnost u svetu nastavlja da degradira.

- Nažalost, ona se nastavlja da degradira, što je uzrokovano ukupnim uticajem čitavog niza faktora, uključujući i negativne, koji izazivaju pogoršanje postojećih i pojavu novih strateških rizika - rekao je Putin na sastanku.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)