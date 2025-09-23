ZELENSKI TVRDI: Tramp više veruje meni nego Putinu

VLADIMIR Zelenski je izrazio mišljenje da predsednik SAD Donald Tramp sada veruje njemu, a ne predsedniku Rusije Vladimiru Putinu.

Tanjug/AP Photo/Ben Curtis

- Putin je podelio informacije sa Trampom koje su bile daleko od situacije na bojnom polju i istine. Sada mi Tramp mnogo više veruje - rekao je Zelenski na brifingu u Njujorku.

Istovremeno, predsednik SAD ističe da će Ukrajina moći da "vrati svoje teritorije" i "možda čak i ode dalje" u sukobu sa Rusijom.

U istoj objavi, Donald Tramp je izrazio verovanje u sposobnost Ukrajine, uz podršku Evropske unije, da se "bori i pobedi", vraćajući svoje prvobitne granice.