ZELENSKI TVRDI: Tramp više veruje meni nego Putinu
VLADIMIR Zelenski je izrazio mišljenje da predsednik SAD Donald Tramp sada veruje njemu, a ne predsedniku Rusije Vladimiru Putinu.
- Putin je podelio informacije sa Trampom koje su bile daleko od situacije na bojnom polju i istine. Sada mi Tramp mnogo više veruje - rekao je Zelenski na brifingu u Njujorku.
Istovremeno, predsednik SAD ističe da će Ukrajina moći da "vrati svoje teritorije" i "možda čak i ode dalje" u sukobu sa Rusijom.
U istoj objavi, Donald Tramp je izrazio verovanje u sposobnost Ukrajine, uz podršku Evropske unije, da se "bori i pobedi", vraćajući svoje prvobitne granice.
