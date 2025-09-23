Svet

ZELENSKI TVRDI: Tramp više veruje meni nego Putinu

Novosti online

23. 09. 2025. u 22:45

VLADIMIR Zelenski je izrazio mišljenje da predsednik SAD Donald Tramp sada veruje njemu, a ne predsedniku Rusije Vladimiru Putinu.

ЗЕЛЕНСКИ ТВРДИ: Трамп више верује мени него Путину

Tanjug/AP Photo/Ben Curtis

- Putin je podelio informacije sa Trampom koje su bile daleko od situacije na bojnom polju i istine. Sada mi Tramp mnogo više veruje - rekao je Zelenski na brifingu u Njujorku.

Istovremeno, predsednik SAD ističe da će Ukrajina moći da "vrati svoje teritorije" i "možda čak i ode dalje" u sukobu sa Rusijom.

U istoj objavi, Donald Tramp je izrazio verovanje u sposobnost Ukrajine, uz podršku Evropske unije, da se "bori i pobedi", vraćajući svoje prvobitne granice.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)