"TRAMP JE BIO VEOMA JASAN": Bela kuća se protivi priznavanju palestinske države

Танјуг

22. 09. 2025. u 21:44

BELA kuća se protivi odlukama zapadnih zemalja da priznaju palestinsku državu, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

ТРАМП ЈЕ БИО ВЕОМА ЈАСАН: Бела кућа се противи признавању палестинске државе

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

- Predsednik (SAD Donald Tramp) je bio veoma jasan. On se ne slaže sa ovom odlukom. O tome je govorio u Velikoj Britaniji, stojeći odmah pored svog prijatelja, premijera (Kira) Starmera - rekla je portparolka Bele kuće na konferenciji za novinare.

Prema njenim rečima, Tramp smatra da takva odluka ne doprinosi oslobađanju talaca ni okončanju rata, što je trenutno primarni cilj u Gazi.

- Iskreno, on veruje da je to nagrada za Hamas. On veruje da su ove odluke samo još priče, a nedovoljno akcije od strane nekih naših prijatelja i saveznika. Čućete ga kako o tome govori sutra u UN - poručila je Livit.

