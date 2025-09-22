Svet

NATO KRENUO NA RUSKI AVION: Odmah dignuti nemački Jurofajteri i švedski Gripeni

В.Н.

22. 09. 2025. u 18:31

AVIONI NATO presreli ruski špijunski avion iznad Baltika, nemački Jurofajteri i švedski Gripeni dignuti nakon što je Il-20M isključio uređaje za komunikaciju

Foto: Printscreen

To se desilo juče nakon što je Estonija zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN zbog tri ruska lovca Mig-31 koja su u petak, prema navodima iz Talina i Alijanse, ušla u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva, što je Moskva negirala.

Gardijan prenosi navode nemačkih vazduhoplovnih snaga da je u najnovijem događaju ruski izviđački avion Il-20M isključio uređaje za komunikaciju i ignorisao pokušaje uspostavljanja kontakta.

Nemački borbeni avioni Jurofajter nakon toga su poleteli iz vazduhoplovne baze Roštok-Lage kako bi presreli rusku letelicu i naterali je da se vrati odakle je došla dok se kretala u međunarodnom vazdušnom prostoru.

Korijere dela sera prenosi da su u toj akciji pored nemačkih borbenih aviona učestvovala i dva švedska Gripena.

Švedske vazduhoplovne snage objavile su da je presretanje okončano bez incidenata.

Italijanski list navodi da se sve dešava u trenutku maksimalno povećanog opreza u NATO i EU zbog vojnih i špijunskih aktivnosti Rusije unutar i izvan njihovog vazdušnog prostora.

(Kurir)

