Svet

DRAMA IZNAD BALTIKA: NATO avioni presreli rusku letelicu

Mina Izgarević

21. 09. 2025. u 17:39

NATO je podigao u vazduh dva borbena aviona „Jurofajter“, navodno zbog leta ruskog aviona Il-20M u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltičkog mora, objavila je u nedelju novinska agencija DPA, pozivajući se na nemačko ratno vazduhoplovstvo.

ДРАМА ИЗНАД БАЛТИКА: НАТО авиони пресрели руску летелицу

Foto Vikipedija

U članku se tvrdi da su avioni NATO-a poleteli sa aerodroma Rostok-Lage na severu Nemačke.

Prema agenciji, nemačko ratno vazduhoplovstvo je navodno „vizuelno identifikovalo“ ruski izviđački avion Il-20M koji je leteo u međunarodnom vazdušnom prostoru.

Rusko Ministarstvo odbrane je više puta izjavilo da ruski avioni lete u strogom skladu sa međunarodnim propisima o vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda, izbegavajući prelaske vazdušnog prostora i opasno bliske susrete sa stranim avionima.

(Sputnjik)
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!