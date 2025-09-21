DRAMA IZNAD BALTIKA: NATO avioni presreli rusku letelicu
NATO je podigao u vazduh dva borbena aviona „Jurofajter“, navodno zbog leta ruskog aviona Il-20M u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltičkog mora, objavila je u nedelju novinska agencija DPA, pozivajući se na nemačko ratno vazduhoplovstvo.
U članku se tvrdi da su avioni NATO-a poleteli sa aerodroma Rostok-Lage na severu Nemačke.
Prema agenciji, nemačko ratno vazduhoplovstvo je navodno „vizuelno identifikovalo“ ruski izviđački avion Il-20M koji je leteo u međunarodnom vazdušnom prostoru.
Rusko Ministarstvo odbrane je više puta izjavilo da ruski avioni lete u strogom skladu sa međunarodnim propisima o vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda, izbegavajući prelaske vazdušnog prostora i opasno bliske susrete sa stranim avionima.
(Sputnjik)
