NAJNOVIJE VESTI IZ SAD: Pentagon proširio ograničenja pristupa novinarima

AMERIČKO Ministarstvo odbrane je saopštilo da uvodi nova ograničenja novinarima koji prate njegov rad i da će zahtevati od njih da se obavežu da neće prikupljati niti koristiti bilo kakve informacije čije objavljivanje nije formalno odobreno, ili će im biti oduzete akreditacije za izveštavanje o vojsci.

Foto: Profimedia

Ministarstvo odbrane SAD je u memorandumu od 17 stranica, koji je američkim medijima prosleđen u petak, navelo da "ostaje posvećeno transparentnosti kako bi se promovisala odgovornost i javno poverenje", ali da "informacije moraju biti odobrene za javno objavljivanje od strane odgovarajućeg ovlašćenog službenika pre nego što budu objavljene, čak i ako nisu klasifikovane", odnosno i ako nisu pod oznakom tajnosti, prenosi danas "Njujork tajms".

Dokument, takođe, ograničava kretanje novinara unutar samog Pentagona, a u velikim delovima zgrade proglašen je zabranjenim pristup bez pratnje, za oko 90 novinara akreditovanih za izveštavanje o vojsci.

(Tanjug)