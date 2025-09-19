Svet

OGLASIO SE TRAMP NAKON RAZGOVORA SA SIJEM: Složili smo se oko ove stvari

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

19. 09. 2025. u 17:50

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je "upravo završio veoma produktivan razgovor" sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Foto: Tanjug/AP

"Postigli smo napredak po mnogim veoma važnim pitanjima, uključujući trgovinu, fentanil, potrebu da se okonča rat između Rusije i Ukrajine i odobravanje sporazuma o TikTok-u. Takođe sam se složio sa predsednikom Sijem da se sastanemo na samitu APEC-a u Južnoj Koreji, da ću otići u Kinu početkom sledeće godine i da će predsednik Si, takođe, doći u Sjedinjene Države u odgovarajuće vreme", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je dodao da će sa Sijem "ponovo razgovarati telefonom", kao i da se obojica "raduju susretu" na regionalnom ekonomskom forumu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).

 

(Tanjug)

Novosti Google News
